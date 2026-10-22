Guardia Civil detecta en el aeropuerto de Hondarribia una maleta con 3,85 kilos de medicamentos sin declarar

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La Guardia Civil de Gipuzkoa ha detectado en el aeropuerto de San Sebastián, ubicado en la localidad guipuzcoana de Hondarribia, una maleta con 3,85 kilos de medicamentos sin declarar pertenecientes a un pasajero de un vuelo con origen en El Salvador.

Según ha informado la Guardia Civil de Gipuzkoa, el pasado domingo su Unidad Fiscal del aeropuerto de Hondarribia detectó una maleta con 3,85 kilos de medicamentos, complementos alimenticios y geles deportivos sin declarar.

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Al no presentar documentación médica que justificara su transporte, se extendió "la oportuna acta de incautación y denuncia" por supuesta "infracción administrativa de contrabando".