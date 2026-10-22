Serie previa con motivo de las elecciones parlamentarias del próximo martes en Israel

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Madrid, 22 oct (EFE).- Con motivo de las elecciones parlamentarias que se celebrarán en Israel el próximo martes, la Agencia EFE enviará desde este viernes una serie previa con la guía ISRAEL ELECCIONES.

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Viernes, 23 de octubre

ISRAEL ELECCIONES (Claves)

Jerusalén - Once partidos aspiran a hacerse un hueco en la próxima Knéset (Parlamento israelí), en unas elecciones especialmente disputadas y marcadas por el impacto de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí en Gaza, que redefinieron el escenario político del país.

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(Texto)

ISRAEL ELECCIONES

Itamar (Cisjordania) - Mientras una parte de la sociedad israelí anhela desbancar al primer ministro, Benjamín Netanyahu, en las elecciones del próximo martes, un número creciente espera que el sionismo religioso continúe en el poder.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Sábado, 24 de octubre

ISRAEL ELECCIONES (Perfil)

Jerusalén - Benjamín Netanyahu busca este martes la reelección como primer ministro de Israel, alargando el título del mandatario con más años en el cargo que le ha valido el mote de "rey Bibi". Para sus adeptos es el apodo de un líder que ha sacado el país adelante en algunos de los años más turbulentos de su historia y, para sus detractores, el de un político que hará cualquier cosa con tal de sobrevivir.

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(Texto)

ISRAEL ELECCIONES (Perfil)

Jerusalén - Un tipo normal. Así definen los israelíes a Gadi Eisenkot, el general de talante tranquilo que aspira a gobernar Israel tras las elecciones del 27 de octubre y echar del poder a Benjamín Netanyahu en pos de un gobierno de difícil mayoría que allanaría el camino hacia una legislatura alejada de los extremos.

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(Texto)

EFE