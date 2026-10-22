La 'fábrica de IA' Crusoe construirá en Paraguay un centro de datos alimentado con Itaipú

Guardar

Asunción, 22 oct (EFE).- El desarrollador estadounidense de infraestructura de inteligencia artificial (IA) Crusoe Energy informó este jueves que levantará en Paraguay junto a la empresa local Araico su primer centro de datos en América Latina, cuyo capacidad de cómputo planea desplegar inicialmente a mediados de 2027.

Crusoe, que se denomina a sí misma como una 'fábrica de IA', indicó que la puesta en marcha de su centro de datos, conocido como Crusoe Cloud -IA en la nube, contará "con una vía para escalar a 106 MW" de capacidad de infraestructura tecnológica, y hasta los 280 MW en total.

PUBLICIDAD

La capacidad de esta instalación podría ser considerada modesta, en atención a la de 1,2 GB proyectada en el gran centro de datos Stargate, que Crusoe desarrolla para los gigantes tecnológicos OpenAI y Oracle.

El Departamento de Estado de EE.UU. había adelantado el miércoles la firma de este pacto.

Este centro estará ubicado en las adyacencias de la hidroeléctrica de Itaipú, que tiene una potencia instalada de 14.000 MW y suministra cerca del 78 % de toda la energía que consume Paraguay, dijo Crusoe en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

"Atenderá tanto a clientes de la nube en los EE.UU. como a la creciente demanda regional en toda América Latina", añadió la empresa en la nota.

El acuerdo se anunció en el marco de la visita a Paraguay del subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, quien visitó la víspera la hidroeléctrica de Itaipú. El funcionario vivió en Paraguay entre 1972 y 1977, cuando su padre George Landau fue embajador en Asunción.

PUBLICIDAD

No se informó de inmediato el monto de la inversión, pero Landau dijo esta jornada en su cuenta en la red social X que el proyecto "tiene el potencial de ser la mayor inversión privada extranjera en la historia" de Paraguay.

En tanto que el cofundador y presidente de Crusoe, el magnate tecnológico Cully Cavness -quien se reunió con el presidente paraguayo Santiago Peña en mayo pasado-, señaló, citado por la nota de la empresa, que espera que el proyecto se transforme en una historia de éxito "para el pueblo de Paraguay".

PUBLICIDAD

Crusoe nació en 2018 con la idea de usar el gas que se quema libremente en los campos petroleros para minar criptoactivos, pero cambió su enfoque con el auge de la IA y ahora desarrolla infraestructura para los líderes de esta tecnología.

El CEO de Araico, Alejandro Zuccolillo, afirmó en la misma nota de prensa de Crusoe que el centro de datos transformará la "abundancia energética" de Paraguay "en crecimiento industrial de alta tecnología, empleos locales e innovación digital".

En mayo, Paraguay firmó con Taiwán un acuerdo conocido como 'Yguazú Digital', para crear un gran centro de datos binacional.

Durante un discurso por la apertura de la tercera edición del Foro Tecnológico Taiwán-Paraguay, que se celebró en Asunción en septiembre pasado, Peña afirmó que su país busca "ser protagonista de la revolución" de la IA. EFE