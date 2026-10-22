Italia pide "aclaraciones urgentes" a Israel por la detención de cuatro activistas

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Roma, 22 oct (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia ha solicitado "aclaraciones urgentes" a las autoridades israelíes tras la detención de cuatro activistas italianas en Cisjordania, donde participaban en la recogida de aceitunas junto a agricultores palestinos.

"Tan pronto como se les informó del suceso, la Embajada de Italia en Tel Aviv y el Consulado General de Italia en Jerusalén se pusieron en contacto con las autoridades israelíes, solicitando aclaraciones urgentes sobre las circunstancias de la detención y la situación de las ciudadanas italianas", informó el Ministerio en un comunicado.

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Las activistas fueron arrestadas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la localidad de al-Bweib, situada al sur de Hebrón, y se encuentran actualmente en una comisaría de policía, según confirmaron las autoridades de Israel a la diplomacia italiana.

Soldados del Ejército israelí y agentes de la Policía Fronteriza detuvieron el miércoles a más de 70 personas, entre ellas alrededor de 50 extranjeros, bajo el argumento de que "no habían solicitado autorización previa" para recoger aceitunas en los territorios palestinos ocupados.

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Ese mismo miércoles, la Policía israelí informó de la liberación de los detenidos: 32 activistas fueron puestos en libertad tras ser interrogados, con la condición de que no regresaran a la zona, mientras que otros 40 quedaron libres al no encontrarse motivos para su arresto, según explicaron en un comunicado.

No obstante, las autoridades israelíes confirmaron que cuatro activistas extranjeros seguían bajo investigación, sin precisar su nacionalidad, "tras la identificación de su actividad antiisraelí en internet".

La Policía preveía concluir este jueves la investigación y entregarlos a la Autoridad de Población e Inmigración para la celebración de "las audiencias relativas a su expulsión de Israel".

"La Embajada de Italia en Tel Aviv y el Consulado General en Jerusalén, en estrecha coordinación con el Ministerio de Exteriores, continúan siguiendo el caso y mantienen un contacto permanente con las autoridades israelíes para favorecer una pronta resolución", confirmó la cancillería italiana en su comunicado. EFE

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