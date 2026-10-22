Honduras y El Vaticano firmaron acuerdo bilateral que refuerza colaboración con la Iglesia

Guardar

Ciudad del Vaticano, 22 oct (EFE).- Honduras y el Vaticano firmaron este jueves un acuerdo bilateral que refuerza la colaboración y en el que se corrobora "el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión" y se reconoce también "a la Iglesia su derecho a actuar según sus propias reglas".

El acuerdo se firmó en la Sala de los Tratados del Palacio Apostólico Vaticano con la presencia del secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado y el presidente hondureño, Nasry Juan Asfura Zablah y otros miembros de la delegación.

PUBLICIDAD

El acuerdo, compuesto por 25 artículos, "ratifica las buenas relaciones bilaterales existentes, tutela la personalidad jurídica de la Iglesia y favorece la valiosa colaboración entre la Iglesia y el Estado en la promoción del bien común y de los valores espirituales, humanos y culturales del pueblo hondureño", se lee en un comunicado del Vaticano.

Asimismo, el acuerdo bilateral "corrobora el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión en conformidad con los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos".

De esta manera, "el Estado reconoce a la Iglesia el derecho de actuar según sus propias reglas, de autogobernarse y de nombrar libremente a sus propios ministros de culto".

Además, añaden, "garantiza el derecho a la objeción de conciencia y tutela la inviolabilidad del sigilo sacramental, sin condiciones o limitaciones, y del secreto de los agentes pastorales, análogo al de la confesión".

También se reconoce el derecho de la Iglesia "a establecer instituciones educativas y benéficas, así como el de brindar asistencia espiritual y atención pastoral a las personas alojadas en centros sociales, educativos, sanitarios y penitenciarios públicos o privados".

Además, se facilitará el cuidado pastoral de los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

El nuevo acuerdo, "que será sometido a los procedimientos de aprobación previstos en los respectivos ordenamientos, entrará en vigor el día del intercambio de los instrumentos de ratificación", explicaron.

Al margen de la ceremonia de firma, tuvieron lugar cordiales conversaciones entre las partes, "en las que se destacó la contribución positiva de la Iglesia en favor del desarrollo humano, social y cultural del país, asimismo se abordaron algunos temas de interés común a nivel regional e internacional".

PUBLICIDAD

El presidente hondureño se encuentra en Italia en visita oficial y este miércoles se reunió con el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, así como visitó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y se entrevisto con el director general adjunto, Maurizio Martina, con quien dialogó sobre las oportunidades de cooperación para fortalecer la seguridad alimentaria, la producción agrícola y la atención a las familias hondureñas. EFE