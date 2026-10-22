Euskadi y Francia triunfan en finales del Mundial de Pelota Vasca

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Buenos Aires, 22 oct (EFE).- Euskadi superó ese jueves a Francia en la final de pelota en silla de ruedas y el francés Baptiste Ducassou al español Luis Sánchez en la decisión de mano individual del XX Mundial de Pelota Vasca en Buenos Aires.

La jornada resultó afectada por las lluvias, que obligaron a los organizadores a suspender dos partidos definitorios.

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Los pelotaris vascos Edorta de Anta y Germán Elkoro derrotaron a los franceses Dorian Navarro y Maxime Cabanne con parciales 15-10 y 15-9 para desatar la alegría de la Euskal Selekzioa en el trinquete goma del club Ciudad de Buenos Aires. El bronce en la única disciplina adaptada del Mundial fue para Argentina.

El sentido festejo de De Anta y Elkoro junto al cuerpo técnico significó un nuevo título mundial para la delegación vasca, que había celebrado por primera vez en su historia el martes con el triunfo en cesta punta por parejas ante Estados Unidos.

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En la otra final que pudo disputarse este jueves, Francia venció a España en mano individual -primer podio que consigue la delegación gala en el certamen en Argentina-, luego de que Ducassou derrotara a Sánchez por 2-0 en el trinquete cuero del Club Ciudad de Buenos Aires.

El francés logró romper la paridad del primer set con varias jugadas en las que obligó a Sánchez a correr por todo el trinquete alternando tiros cortos y largos, y el tablero se cerró en 15-7 a su favor.

El segundo set comenzó otra vez muy parejo con ambos manomanistas apostando por obligar al oponente a salvar la pelota del tejadillo, pero Ducassou consiguió paulatinamente doblegar al español 15-12.

El tercer puesto de la disciplina fue para México, que en el partido por el bronce derrotó 2-0 a Brasil.

La final de mano por parejas devolvió a Luis Sánchez al trinquete junto a Íker Espinal para el equipo español, mientras que por Francia estuvieron Peio Larralde y Andoni Iphar, pero el choque duró más bien poco.

Con la dupla ibérica ganando 7-3 en el primer set, el juego se suspendió por media hora porque la superficie del trinquete comenzó a humedecerse por el clima de lluvias en Buenos Aires.

El 90 % de humedad atmosférica en la tarde de la capital argentina finalmente impidió que el partido continúe, y con él fue suspendida parte de la programación de la jornada, que incluía finales en xare y paleta cuero.

Este viernes el duelo de mano por parejas recomenzará desde las 15.00 horas (18.00 GMT).

Además de las finales que sí se jugaron este jueves, hasta el momento el Mundial en el país suramericano con su subsede uruguaya de frontón de 54 metros en Colonia del Sacramento consagró a España en cesta punta femenina por equipos y a Euskadi en el masculino de esa disciplina por equipos.

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