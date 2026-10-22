El papa pide ayudar a los jóvenes a ser protagonistas de una nueva forma de vivir

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Ciudad del Vaticano, 22 oct (EFE).- El papa León XIV pidió este jueves ayudar a los jóvenes a ser protagonistas de una nueva forma de estar en el mundo, al saludar en el Vaticano a los participantes del Congreso sobre Pastoral Escolar y Universitaria.

El papa, que tras su operación en el pulmón ha retomado completamente su agenda, lamentó que existan tantos estudiantes con "dificultades existenciales" y "familias heridas, soledad digital y sentimientos de insuficiencia o miedo ante un futuro aparentemente incierto".

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"Muchos caminan por los pasillos de nuestras escuelas y universidades, tal vez sintiéndose anónimos", dijo, y por ello instó a que las universidades "sean un ambiente acogedor".

"En un ambiente acogedor, los estudiantes pueden expresar su profundo deseo de comprender, de dar sentido a la realidad", dijo el pontífice.

Destacó que "muchos jóvenes hoy están paralizados por el miedo a cometer errores, a no estar a la altura, ser incomprendidos y no cumplir con las expectativas"

Porque, criticó, "vivimos en una cultura del rendimiento que constantemente compara y clasifica, a veces de forma despiadada. Una meritocracia mal entendida termina por faltar al respeto a las personas. Por eso muchos se rinden antes incluso de intentarlo".

Entonces instó a las instituciones a ayudar a los jóvenes a ser protagonistas de una nueva forma de habitar el mundo, constructores de fraternidad, de una sociedad más justa".

Y les animó a "un pacto de confianza: de la experiencia de alguien que cree en ti antes de que tú creas en ti mismo".

"Bajo la armadura que tantos adolescentes construyen para evitar el sufrimiento yace el deseo de amar y ser amados", añadió el pontífice estadounidense y peruano.

Pidió además evitar "a los falsos maestros" y a "los mensajes engañosos, que prometen respuestas rápidas a las preguntas de los jóvenes".