El Independiente del Valle y el Macará saldrán al todo o nada por el título en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 21 oct (EFE).- La cuarta fecha de la liga profesional ecuatoriana, que arranca el viernes, será decisiva para que el Independiente del Valle pueda conquistar de forma anticipada su tercer título local si vence a Universidad Católica, y si Macará -que también apunta a lograr el título-, pierde de visitante ante Liga de Quito.

El Independiente del Valle, con 77 puntos, enfrentará a la Universidad Católica que, con 52 unidades, se mantendrá la lucha por un billete para la próxima Copa Libertadores y Macará, con 60 enteros, visitará a Liga Deportiva Universitaria de Quito.

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Una posible victoria este viernes del Negriazul del Valle, actual campeón, y una eventual derrota del Macará el próximo sábado pondría fin anticipado a la disputa del título de la liga profesional, cuya planificación contempla diez fechas. Sin embargo, el torneo continuará para definir la ubicación de los equipos, también con miras a los encuentros internacionales de 2027

Tanto Independiente -comandado por los atacantes Carlos González (paraguayo) y Junior Sornoza (ecuatoriano), y dirigido por el uruguayo Joaquín Papa-, como el Macará -con figuras como los goleadores Franco Posse (uruguayo) y Agustín Campana (argentino), y dirigido por el uruguayo Guillermo Sanguinetti-, saldrán como favoritos en sus respectivos partidos.

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Por su parte, el Aucas y Barcelona saldrán también con la urgencia de ganar para mantener la opción de un billete para la próxima Libertadores, con 51 y 45 puntos, respectivamente.

El técnico del Aucas, el argentino Norberto Araujo, intentará darle fortaleza a un reducida plantilla con pocos jugadores destacados, entre ellos, el ecuatoriano Ayrton Preciado.

Entretanto, el también técnico argentino, Pablo Trobbiani, de Barcelona, no ha logrado armar una buena propuesta de juego con el numeroso plantel con que cuenta, con figuras como los argentinos Damián Díaz y Darío Benedetto.

El cuadrangular por un billete para la próxima Copa Sudamericana, también se podría definir a favor del Libertad de Loja, que tiene 50 puntos, en su visita a Leones del Norte, que en la fecha pasada se quedó sin opción para ir a la Sudamericana, pues tiene 40 unidades.

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Una victoria dejaría fuera del alcance al Libertad, con 53 unidades, mientras Guayaquil City, con 43 puntos, recibirá a Emelec, que tiene 42.

El hexagonal por el descenso también propondrá partidos determinantes, pues los dos últimos equipos perderán la categoría para la Liga Pro de 2027.

- Partidos de la cuarta fecha de la Liga Pro:

- Viernes: Independiente del Valle-Universidad Católica

- Sábado: Liga de Quito-Macará; Manta-Deportivo Cuenca y Orense-Delfín

- Domingo: Aucas-Barcelona; Leones del Norte-Libertad y Emelec-Guayaquil City

- Lunes: Técnico Universitario-Mushuc Runa. EFE