Agencias

El brent sube un 4 %, hasta 113,17 dólares, por la escalada en Oriente Medio

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Londres, 22 oct (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en diciembre subió este jueves un 4 %, hasta 113,17 dólares, en el mercado de futuros de Londres, su nivel más alto desde mayo, ante la escalada bélica en Oriente Medio y el temor a nuevas interrupciones del suministro de crudo.

El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 4,35 dólares respecto al cierre del miércoles, cuando terminó la sesión en 108,82 dólares, y alcanzó durante la jornada un máximo de 113,40 dólares.

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El brent repuntó después de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara haber atacado cuatro buques que, según Teherán, realizaban trasvases ilegales de crudo en el golfo Pérsico. Añadió que otros tres habían chocado con minas al oeste del estrecho de Ormuz, paso estratégico para el transporte mundial de hidrocarburos. EFE

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