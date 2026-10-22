Crónica del Maccabi Tel Aviv - Real Madrid, 99-113

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El Real Madrid venció (99-113) al Maccabi Tel Aviv este jueves en la séptima jornada de la Euroliga celebrada en el Aleksander Nikolic Hall de Belgrado para ponerse 4-3 en la clasificación y enderezar ya en balance positivo su arranque de temporada, obligado a encontrar soluciones tras un complicado primer cuarto.

El equipo de Pedro Martínez se topó con un rival en buen momento, en racha de buen baloncesto en los últimos partidos, pero corrigió en defensa tras un 30-23 inicial y destapó el acierto para llegar con la victoria controlada al último parcial. La solución al clásico europeo, fue el clásico de los blancos.

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La dupla de Facundo Campazzo (28 de valoración) y Edy Tavares (18), que tantísimas victorias ha cosechado en los últimos años, lideró a un Madrid que disfrutó también del buen momento de forma de Andrés Feliz (18 puntos) y de un Timothé Luwawu-Cabarrot que se pareció algo más al que brilló en el Baskonia. Los blancos sufrieron de inicio en la pintura y, sobre todo, se frustraron con el bajo porcentaje de acierto en el triple.

Jimmy Clark III hizo daño en el uno contra uno y el ritmo de partido fue el que quiso el equipo israelí. Campazzo, con dos faltas, aguantó sobre la pista para enzabezar la reacción del Madrid en el segundo cuarto, con acierto de Luwawu-Cabarrot y un Feliz en racha (52-51). La dependencia de Tavares bajó tras el descanso, con Jaime Pradilla haciendo de cinco, pero el acierto blanco creció hasta terminar en más de un 50% desde la línea de tres.

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Los de Pedro Martínez amagaron con romper el partido (66-78), con buenos minutos también del banquillo, un fondo de armario que no tuvo Maccabi, con Yam Madar mejor vigilado. Los locales, en su exilio de Belgrado, hicieron un poco la guerra por su cuenta en el último cuarto, y los chispazos de Bonzie Colson y Clark no evitaron el triunfo de un Madrid que movió bien el balón.

La rotación se quedó corta en los de Oded Kattash, sin continuidad en las armas del inicio, como el eclipse también de Daniel Theis, mientras el equipo español encontró soluciones con defensa y acierto en un nuevo proyecto blanco con cada vez más jugadores entonados. Campazzo, Feliz, Chuma Okeke y Alberto Abalde abrocharon el triunfo en el 76º duelo entre ambos equipos.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MACCABI TEL AVIV, 99 - REAL MADRID, 113. (52-51, al descanso).

--EQUIPOS.

MACCABI TEL AVIV: Madar (14), Wallace (3), Brissett (10), Hoard (10) y Theis (9) --quinteto inicial--; Sorkin (5), Colson (19), Clark III (20), Leaf (2), Bacot Jr (2), Dibartolomeo (5) y Rayman (-).

REAL MADRID: Maledon (11), Feliz (18), Jantunen (6), Okeke (6) y Tavares (11) --quinteto inicial-- Campazzo (21), Luwawu-Cabarrot (15), Abalde (15), Jones (3), Smith Jr (5), Jantunen (6), Pradilla (2).

--PARCIALES: 30-23, 22-28, 21-30, 26-32.

--ÁRBITROS: Nedovic, Racys y Peerandi. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Aleksander Nikolic Hall de Belgrado.