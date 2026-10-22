Chivite realizará un viaje a Perú y Argentina tras desestimar la Junta Electoral una petición de UPN de que se suspenda

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La presidenta de Navarra, María Chivite, realizará un viaje institucional a Perú y Argentina para conocer iniciativas de cooperación al desarrollo y mantener una agenda institucional en ambos países.

El viaje tendrá lugar después de que la Junta Electoral Provincial de Navarra haya rechazado la petición de UPN de suspenderlo al coincidir con el periodo de las elecciones generales del 29 de noviembre, según han explicado fuentes del Gobierno foral.

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La Junta considera que no hay datos que permitan presumir que el viaje tenga una finalidad electoralista y no existe una "prohibición general de los viajes oficiales ni de toda actividad institucional desarrollada durante el periodo electoral". "La eventual infracción debe apreciarse atendiendo a las circunstancias concretas de cada actuación", expone.

Según la Junta Electoral, "no consta dato alguno del que podamos presumir que, en dicho viaje institucional, la presidenta del Gobierno de Navarra vaya a realizar actuaciones prohibidas por la legislación electoral, ni que el referido viaje tenga un contenido electoralista". "La suspensión del desplazamiento constituye una medida de alcance general que no puede fundarse exclusivamente en la coincidencia temporal con el periodo electoral o en un riesgo abstracto de afectación de la neutralidad institucional", añade.

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La Junta, además, rechaza exigir la agenda completa del viaje. "Ante la alegada ausencia de información suficiente sobre la agenda y las circunstancias del desplazamiento no procede presumir un mal uso del mismo, por lo que no procede requerimiento alguno desde esta Junta", indica.

La Junta rechaza también advertir formalmente al Gobierno y entiende que el Ejecutivo conoce sus obligaciones legales.

No obstante, mantiene la posibilidad de actuar ante infracciones futuras. En concreto, si durante el viaje se produjeran actuaciones contrarias a la legislación electoral, podrían denunciarse y dar lugar a un expediente sancionador.

En definitiva, la Junta Electoral acuerda "no acceder, por el momento, a la solicitud de suspensión íntegra del viaje oficial de la presidenta de Navarra a Perú y Argentina, denegando igualmente el requerimiento urgente de la agenda del viaje, así como la advertencia a la presidenta del Gobierno de Navarra y al Gobierno de Navarra". "Y ello sin perjuicio de la apertura de expediente caso de denunciarse actuaciones contrarias a la legislación electoral caso de que las mismas efectivamente se produjeran", recoge.

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Por todo ello, desde el Gobierno de Navarra han destacado que "la Junta Electoral ha rechazado las pretensiones de UPN, ni suspende el viaje, ni exige la agenda, ni considera necesario advertir al Gobierno". "La resolución confirma que no existen indicios que permitan presumir una actuación electoralista de la presidenta de Navarra. La actividad institucional puede y debe continuar, siempre con pleno respeto a la legalidad y a la neutralidad electoral", han afirmado fuentes del Ejecutivo.

Según han añadido, "UPN no consigue coartar la actividad institucional de la presidenta, ninguna de las medidas solicitadas y el viaje oficial puede seguir adelante, sujeto a las obligaciones legales habituales del periodo electoral".

PROGRAMA DEL VIAJE

En Perú, la presidenta acompañará durante dos jornadas a la delegación navarra que acude al país andino para visitar cinco proyectos de cooperación al desarrollo. Conforman esta delegación la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu; la directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Miriam Martón; técnicos de la sección de Cooperación y una representante de la Coordinadora de ONGD de Navarra.

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Durante su estancia en el país andino, Chivite conocerá sobre el terreno distintos proyectos plurianuales financiados por la Comunidad foral que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población y que "reflejan el compromiso de Navarra con la cooperación al desarrollo, la lucha contra las desigualdades y la defensa de los derechos humanos", según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

Así visitará un proyecto para la prevención de violencia machista y empoderamiento económico de las mujeres en un distrito de Lima de la Fundación Proclade y un proyecto para el desarrollo agroalimentario en la sierra andina en el departamento de Junín, provincia de Jauja que lleva a cabo la ONG Paz y Solidaridad de Navarra.

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Tras esta primera etapa, la presidenta Chivite continuará su viaje institucional a Argentina con una visita a Buenos Aires, donde mantendrá un encuentro con el gobernador de la provincia, Axel Kicillof.

Durante su estancia, la presidenta visitará también el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), uno de los principales lugares de memoria de Argentina, en el marco del 50º aniversario del golpe militar de 1976. Allí se reunirá con representantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, a quienes el Gobierno de Navarra concedió el pasado mes de septiembre el Premio Internacional Navarra a la Promoción de la Paz y la Convivencia.

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Asimismo, María Chivite mantendrá un encuentro con representantes de las Casas Navarras en Argentina. Esta reunión permitirá a la presidenta compartir un espacio de encuentro con la colectividad navarra en el país, ante la imposibilidad de asistir al XII Encuentro de Centros Navarros, que se celebrará en la localidad de Bolívar los días 27 y 28 de noviembre, debido a la convocatoria de elecciones generales en España.

Además, tanto en Perú como en Argentina, Chivite mantendrá sendos encuentros con los Embajadores de España en dichos países.

El resto de la delegación continuará visita en Perú para conocer los avances de otros proyectos de cooperación al desarrollo impulsados por la Asociación Navarra Nuevo Futuro o Fundación Madre Coraje.

COOPERACIÓN NAVARRA EN PERÚ

La cooperación Navarra en Perú cuenta con una trayectoria consolidada que se mantiene de forma continuada e ininterrumpida desde 1992, y sitúa al país andino como el destino histórico y prioritario de los fondos de ayuda oficial al desarrollo de la Comunidad foral.

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A lo largo de estos más de 30 años, el Gobierno de Navarra ha destinado 63.378.000 euros a través de sucesivos planes directores para financiar cientos de intervenciones estructurales. Estas acciones abarcan desde proyectos de infraestructuras básicas, salud y soberanía alimentaria hasta el codesarrollo económico sostenible e inclusión con enfoque de género, logrando un alcance acumulado de cientos de miles de personas, beneficiarios directos e indirectos, en las comunidades de la Amazonía y de la sierra altoandina peruana.

En la actualidad, una veintena de proyectos e iniciativas se encuentran activos en las regiones más vulnerables del país. Las acciones concentran esfuerzos en la soberanía alimentaria, el fortalecimiento de la agricultura familiar, el impulso económico de las mujeres y la protección integral de la infancia. Asimismo, los recursos de la cooperación se despliegan sobre el terreno a través de proyectos y programas plurianuales que continúan vigentes y se ejecutan de manera descentralizada mediante alianzas estratégicas entre ONGD de la Comunidad foral y contrapartes técnicas en las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Piura, Amazonas, Junín, Lambayeque y Apurímac.

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