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Chirey presenta a nivel mundial el nuevo TIGGO 7 y TIGGO X7 durante su Noche de Marca 2026

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 22 de octubre de 2026

· Bajo el concepto "Together. For Family", la compañía reunió en China a familias de distintos países para presentar dos SUV enfocadas en diferentes necesidades de movilidad.

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Chirey presentó mundialmente el nuevo TIGGO 7 y TIGGO X7 durante su Noche de Marca 2026, celebrada el 21 de octubre en Wuhu, China, como parte del Chirey International User Summit 2026. Bajo el concepto "Together. For Family", el encuentro reunió a familias de distintos países para compartir experiencias de vida y mostrar cómo la compañía busca responder a diferentes necesidades de movilidad.

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La presentación marcó la llegada de dos propuestas dentro del portafolio global de Chirey: una SUV orientada al uso familiar cotidiano y otra que combina practicidad urbana con capacidades para viajes y actividades fuera de la ciudad. Ambos lanzamientos forman parte de la filosofía "For Family", que coloca las necesidades de las familias en el desarrollo de productos, tecnologías y servicios.

Dos nuevos modelos para diferentes formas de viajar

El nuevo TIGGO 7 hizo su debut mundial como una SUV diseñada para familias que priorizan espacio, comodidad y seguridad. Su propuesta responde a situaciones habituales como traslados escolares, recorridos urbanos y viajes de fin de semana, con un enfoque en facilitar la conducción y mejorar el confort de los pasajeros.

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Durante su presentación, familias de Ecuador, Polonia y Reino Unido compartieron experiencias sobre el acompañamiento y el apoyo entre sus integrantes, como parte de una conversación sobre la importancia de contar con soluciones de movilidad confiables en distintas etapas de la vida.

Por su parte, TIGGO X7 debutó como el primer modelo de la nueva serie TIGGO X, desarrollada para familias que buscan mayor versatilidad al viajar. Su concepto combina la comodidad necesaria para el uso diario con características orientadas a afrontar diferentes condiciones del camino y facilitar actividades al aire libre.

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La presentación estuvo acompañada por historias de familias de Rumania, Sudáfrica y Brasil, quienes compartieron cómo han integrado los viajes, sus intereses personales y nuevas experiencias a su vida familiar.

Usuarios globales, protagonistas de la Noche de Marca

La celebración también contó con la participación de Guibing Zhang, vicepresidente ejecutivo de Grupo Chirey, quien destacó la importancia de desarrollar vehículos y servicios a partir de las necesidades reales de las familias.

Al encuentro asistieron Edwin van der Sar y Peter Crouch, exfutbolistas y embajadores globales de Chirey, quienes compartieron el escenario con propietarios provenientes de distintos mercados.

Actualmente, Chirey cuenta con la confianza de más de 4.55 millones de usuarios a nivel mundial, una comunidad que forma parte de su estrategia para fortalecer la relación con los propietarios y mejorar continuamente sus productos y servicios.

Con el debut del nuevo TIGGO 7 y TIGGO X7, la marca amplía sus alternativas de movilidad familiar y reafirma su apuesta por desarrollar vehículos capaces de responder tanto a las exigencias de los trayectos cotidianos como a las nuevas experiencias que buscan compartir las familias.

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Otra buena noticia, AiMOGA Robotics, anuncia el lanzamiento oficial del robot de humanoide Mobo en el mercado durante la Cumbre de Usuarios de Chery International User Summit 2026 (aka Chirey International User Summit 2026). AiMOGA forma parte del reconocido grupo automotriz Chery, al que también pertenecen las marcas Chirey, OMODA&JAECOO y FREELANDER. La compañía se dedica al desarrollo de asistentes inteligentes humanos líderes y confiables a escala global, diseñados para prestar servicios en múltiples escenarios reales.

La firma cuenta con el respaldo de la experiencia en fabricación automotriz y la robusta cadena de suministro del grupo Chery. Esta base industrial le permite desarrollar soluciones robóticas aplicables a una amplia gama de sectores. Su filosofía de desarrollo se basa en que los escenarios reales definen la planificación de productos, mientras que los propios productos impulsan el avance tecnológico. Gracias al ecosistema industrial de Chery, AiMOGA continúa innovando para ofrecer robots de alto rendimiento que generan valor en distintos ámbitos del mercado mexicano.

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Sitios: www.chirey.mx www.omoda.mx www.jaecoo.mx

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

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CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA & JAECOO

OMODA & JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA & JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

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FUENTE Chirey Motor México