Agenda informativa multisoporte América para el jueves 22 de octubre de 2026

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ESTADOS UNIDOS

- El presidente estadounidense, Donald Trump, participa en un mitin en Sioux City (Iowa), uno de los estados que pueden decidir el control del Senado, donde las encuestas marcan un empate técnico entre ambos partidos.

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- La promesa de explotar el gas natural de Alaska, incumplida durante décadas, irrumpe en la campaña al Senado entre la esperanza de abaratar el combustible y crear empleo y las dudas sobre su viabilidad. (video)

- Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se entregan este jueves en Miami, con galardones especiales para Rosalía, Cristian Castro y Rubén Blades, y Peso Pluma, Karol G y Bad Bunny como favoritos. (foto)(video)

- Apple comienza a vender este viernes en Estados Unidos y otros mercados el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, con el que busca ampliar los usos del móvil gracias a una pantalla interior mayor.

- El Concejo Municipal de Nueva York vota prohibir los carruajes de caballos en Central Park desde junio de 2028, una iniciativa del alcalde, Zohran Mamdani, respaldada por la presidenta del Concejo, Julie Menin.

BRASIL

- La campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva acude a la Justicia Electoral y formaliza que acepta las condiciones del senador opositor Flávio Bolsonaro para que ambos levanten su secreto bancario y telefónico. (foto)(video)

- El candidato opositor Flávio Bolsonaro visita Fortaleza, bastión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el noreste, y hace su intervención semanal en directo en redes sociales antes de la segunda vuelta del domingo. (foto)

- La firma demoscópica Datafolha divulga este jueves una nueva encuesta de cara a la segunda vuelta de las elecciones en Brasil.

- (Serie Previa) El próximo presidente de Brasil, sea Flávio Bolsonaro o Luiz Inácio Lula da Silva, deberá sanear unas cuentas públicas con una deuda del 82,9 % del PIB y un déficit fiscal del 9,48 %. (foto)(video)

- (Serie Previa) El medioambiente ha quedado relegado en la campaña presidencial brasileña, mientras la Amazonía sufre una nueva ola de incendios y crece el riesgo de propagación del fuego asociado a El Niño. (foto)(video)

- (Crónica) Los portadores de armas de Brasil, que han sufrido más restricciones en los últimos años, confían en que se aprueben normas más permisivas si el ultraderechista Flávio Bolsonaro gana las elecciones del domingo. (foto)(video)

- A tres días de las elecciones: “Hoy se habla de”, “La frase del día”, “La otra noticia”, “Hoy explicamos qué es” y “¿Y mañana qué?”.

MÉXICO

- Thibaut Bruttin, director general de Reporteros sin Fronteras, presenta los resultados de su misión en México y los compromisos de las autoridades para proteger a los periodistas, en uno de los países más peligrosos. (foto)(video)

- A dos décadas del inicio de la guerra contra el narcotráfico en México, marcada por la violencia y la militarización, la plataforma Menos Daño promueve un enfoque de reducción de daños y derechos humanos. (foto)(video)

- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México divulga la inflación de la primera quincena de octubre, después de que el índice repuntara al 3,45 % en septiembre.

- El INEGI presenta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), con la tasa de desempleo de septiembre.

VENEZUELA

- Opositores venezolanos se movilizan en varios estados del país para exigir que se fije la fecha de las próximas elecciones presidenciales, convocados por el Comando con Venezuela de la líder María Corina Machado. (foto)(video)(directo)

- Además, el chavismo marcha en Caracas en apoyo a las mujeres. (foto)(video)

- Continúa la sexta edición de Startup Venezuela, con la participación de 25 fondos de inversión y del empresario británico Richard Branson. (foto)(video)

COLOMBIA

- La libertad de prensa, la inteligencia artificial y el futuro de los medios centran la 82.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que homenajeará a García Márquez antes de su centenario. (foto)(video)

ARGENTINA

- El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, ofrece este jueves una rueda de prensa en Buenos Aires junto al canciller argentino, Pablo Quirno. (foto)

- Concluyen los alegatos de cierre del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona con las exposiciones de los abogados defensores del enfermero Ricardo Almirón y del jefe de enfermeros Mariano Perroni. (video)

- La cantante argentina Julieta Laso publica ‘Fabriquera’, su sexto álbum, producido junto a Daniel Melingo, cuyo disco ‘Tangos Bajos’ (1998) marcó su trayectoria desde que lo escuchó a los 16 años. (foto)(video)

ECUADOR

- La alianza opositora que lidera la suspendida Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, rechaza el allanamiento de la Fiscalía al Municipio de Quito, cuyo alcalde, el opositor Pabel Muñoz, aspira a la reelección. (foto)(video)

PERÚ

- La Unión Europea (UE) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) de Perú lanzan una segunda convocatoria de 550.000 euros no reembolsables para financiar 30 proyectos de economía circular en Lima, Arequipa y Lambayeque.

- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y su ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anuncian las medidas de política fiscal que implementarán para responder a los riesgos que enfrentan por los choques externos y la intensificación del fenómeno El Niño. (foto)(vídeo)

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GUATEMALA

- La ONG Cristosal se pronuncia sobre la resolución judicial por las ejecuciones extrajudiciales del canadiense Milton Nelson Santamaría y del guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi a manos de policías en abril de 2024. (foto)(video)

PANAMÁ

- Directivos del Foro Económico Mundial se reúnen con periodistas tras mantener encuentros con representantes del Gobierno panameño para facilitar el diálogo con líderes empresariales mundiales.

REPÚBLICA DOMINICANA

- La historia de superación de la campeona olímpica dominicana Marileidy Paulino, una de las grandes figuras del atletismo mundial, llega a los cines con la película ‘Marileidy’.

AMÉRICA

- Clics tecnológicos de la semana. (foto)

DEPORTES

República Dominicana.- La historia de superación y éxito de la campeona olímpica dominicana Marileidy Paulino, una de las principales figuras del atletismo mundial, llega a los cines con la película ‘Marileidy’. (foto)

Argentina.- Continúan los alegatos de cierre del juicio que busca determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

Colombia.- La cancelación de un partido de la primera liga de fútbol colombiano a minutos de iniciar por el mal estado de la cancha, arruinado por dos conciertos días antes, ha puesto en el foco de las críticas a la empresa administradora del recinto y evidenciado los problemas que afrontan los equipos sin estadio propio.

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Argentina.- Continúan las finales del Mundial de Pelota Vasca 2026, con los duelos decisivos de las disciplinas pelota adaptada, mano -individual y parejas-, xare y paleta cuero. (foto)

Brasil.- Flamengo brasileño recibe al Estudiante de La Plata argentino en partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores. (foto)

Uruguay.- Previa de la duodécima jornada del Torneo Clausura uruguayo, que se juega entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre.

Ecuador.- Liga de Quito y el Bolívar boliviano se enfrentan en la tercera y última jornada del Grupo C de la Copa Libertadores Femenina, que se disputa en Quito. Estadio Rodrigo Paz Delgado

Ecuador.- El Olimpia paraguayo y el Cruzeiro brasileño se enfrentan en la tercera y última jornada del Grupo C de la Copa Libertadores Femenina, que se disputa en Quito. Estadio Banco Guayaquil (foto)

Ecuador.- FÚTBOL LIBERTADORES (F).- El Libertad paraguayo y el Nacional uruguayo se enfrentan en la tercera y última jornada del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina, que se disputa en Quito. Estadio Rodrigo Paz Delgado

Ecuador.- La Universidad de Chile y el Deportivo Cali colombiano se enfrentan en la tercera y última jornada del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina, que se disputa en Quito. Estadio Banco Guayaquil(Texto) (Foto)

Honduras.- El Motagua hondureño y el Alajuelense costarricense se juegan el pase a la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf. (foto)

EFE

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

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