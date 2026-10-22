Carmen Posadas, jurado del Planeta, reconoció la obra de Allende "al medio minuto": "Estaba clarísimo que era ella"

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La escritora Carmen Posadas, miembro del jurado del Premio Planeta 2026, ha asegurado que reconoció a Isabel Allende como autora de la novela ganadora del galardón -'La hora antes del alba'- "al medio minuto" de comenzar a leerla.

"Estaba clarísimo que era ella. Al medio minuto me di cuenta de que era Isabel Allende. No podía ser otra persona", ha afirmado la escritora, que también ganó el Planeta en 1998. Así lo ha puesto de manifiesto durante la presentación de 'Las Mitford' (Espasa), su nueva novela, en la que reconstruye la historia de las seis hermanas de la aristocracia británica que protagonizaron algunas de las grandes contradicciones políticas y sociales del siglo XX.

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Posadas ha admitido que ha visto algunos memes en redes sociales que ironizan sobre la recepción del jurado con la novela de Allende. "Empecé a leer la novela y dije 'yo diría que esta novela tiene lugar en Chile', a pesar de que en ningún momento se sitúa allí y por ejemplo a Pinochet lo llama 'El líder supremo'", ha desvelado.

En este sentido, la escritora y jurado admite que la historia le sonaba "bastante" y revela que a las tres páginas "comenzaron a salir los protagonistas de 'La casa de los espíritus'". "Cuando desvelé el nombre no me caí de ningún guindo. Era clarísimo que era ella", ha recalcado.

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Posadas ha realizado estas declaraciones durante la presentación de 'Las Mitford', una novela que aborda la vida de Nancy, Pamela, Diana, Unity, Jessica y Deborah Mitford, seis hermanas criadas en una familia de la aristocracia inglesa cuyas trayectorias quedaron marcadas por sus distintas posiciones políticas, sus relaciones sentimentales y los acontecimientos que sacudieron Europa durante las décadas de 1930 y 1940.

La autora ha optado por contar esta historia desde la perspectiva de Pamela, la hermana más discreta y alejada de los focos, que nunca escribió sus memorias. "Me interesaba el punto de vista de Pamela por dos razones. Primero, porque ella nunca escribió nada", ha explicado Posadas, que imagina la voz de esta mujer para completar "los huecos que dejaron los relatos autobiográficos de sus hermanas".

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La novela entrelaza las vidas de las seis mujeres, desde Nancy, reconocida escritora, hasta Diana, vinculada al líder fascista británico Oswald Mosley; Unity, que llegó a formar parte del círculo íntimo de Adolf Hitler; Jessica, que abrazó el comunismo y viajó a España durante la Guerra Civil para unirse a las Brigadas Internacionales, y Deborah, que se convirtió en duquesa de Devonshire.

"Las Mitford fueron un poco las Kardashian de su tiempo", ha señalado la editora Miryam Galaz durante el acto, al comparar la repercusión mediática de las hermanas con la de las actuales celebridades. Según ha explicado, sus vidas suscitaron un enorme interés en una época en la que los medios de comunicación comenzaban a dar una creciente cobertura a las figuras conocidas y a la aristocracia.

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Posadas ha reconocido que el principal reto de la novela fue combinar las distintas trayectorias sin perder el ritmo narrativo. "No se trataba de hacer una biografía, se trataba de hacer seis biografías y entrelazarlas, trenzarlas, y que aquello quedara como una novela", ha indicado.

La escritora ha explicado que se ha apoyado en la abundante documentación y en la correspondencia de la familia para reconstruir sus vidas, aunque ha precisado que la ficción le permite completar los detalles que no han quedado registrados. "Lo que hago es rellenar los huecos, pero intentando ser siempre fiel a lo que se sabe. No falsear la historia, porque a mi como lectora de novela histórica me molesta mucho que me cuenten milongas, así que yo tampoco las cuento", ha apostillado.

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UNA NOVELA PARA NUEVAS GENERACIONES

La autora ha reconocido que, cuando comenzó a escribir 'Las Mitford', pensaba que sería una novela dirigida principalmente a lectores de su generación, familiarizados con la aristocracia británica y la literatura inglesa. Sin embargo, le ha sorprendido la buena acogida entre lectores mucho más jóvenes, algo que atribuye, en parte, al atractivo de los escenarios y la estética de la época.

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"Yo pensé que iba a gustar a gente de mi edad", ha explicado Posadas, que ha destacado las conexiones de la novela con el universo visual de producciones como 'Downton Abbey', así como con las adaptaciones de novelas de Agatha Christie y otras historias ambientadas en la Inglaterra de las grandes casas aristocráticas. A su juicio, ese imaginario resulta familiar para el público actual gracias al cine y la televisión.

La escritora también ha descubierto una conexión personal inesperada con las protagonistas. Tras haber estudiado en un colegio inglés cerca de Oxford, se dio cuenta al terminar el libro de que el pueblo donde vivían las Mitford estaba a unos 20 kilómetros del lugar en el que ella había pasado su adolescencia. Ambas compartían, algunos de los espacios cotidianos de la zona, como los comercios en los que compraban golosinas.

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Ese vínculo, unido a sus recuerdos de los lugares que frecuentaban, le ha llevado a considerar que las hermanas, a las que ya había leído durante su etapa escolar a través de las novelas de Nancy, terminaron encontrándola a ella. "Yo no las busqué, me buscaron ellas a mi", ha indicado.

La novela incorpora también personajes históricos que se cruzaron con la familia Mitford, entre ellos Winston Churchill y miembros de la familia Kennedy. Posadas ha explicado que estos "cameos" contribuyen a situar las vidas de las hermanas en el contexto político y social de su tiempo, además de ampliar el recorrido de la narración más allá de la aristocracia británica.

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Uno de los episodios que aborda es la relación de Deborah Mitford con la familia Kennedy a través de su matrimonio con Andrew Cavendish, cuyo hermano mayor, William, estaba casado con Kathleen Kennedy, hermana de John F. Kennedy. La unión provocó tensiones familiares por las diferencias religiosas y sociales, y la muerte de William durante la Segunda Guerra Mundial cambió el destino de la pareja, que terminó convirtiéndose en duques de Devonshire.

Con estos episodios, Posadas construye un retrato de una familia cuyas diferencias ideológicas no impidieron que sus integrantes mantuvieran el contacto durante décadas. "No rompieron ni se enfadaron de forma definitiva, sino que se mantuvieron unidas como bloque", ha señalado la escritora, que sitúa en ese vínculo uno de los elementos centrales de 'Las Mitford'.