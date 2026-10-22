Les Arts inicia sus 'Viernes de Danza' con "la elegancia y fuerza" de la Compañía Antonio Najarro

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El Palau de les Arts Reina Sofía de València inaugura una nueva edición del ciclo 'Viernes de Danza' con 'Les Ballets Espagnols de 'La Argentina'', una producción de la Compañía Antonio Najarro que rinde homenaje a Antonia Mercé, 'La Argentina', pionera en la renovación, proyección y consolidación escénica de la danza española del siglo XX.

La Sala Principal de Les Arts acogerá los días 23 y 24 de octubre dos representaciones de la pieza, que contará con el acompañamiento musical de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, dirigida por Manuel Coves, con piezas de Albéniz, Bautista y Granados.

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Con este espectáculo, el coreógrafo y bailarín Antonio Najarro "reivindica la figura de Antonia Mercé con 'Juerga', de Julián Bautista, y 'Triana', de Isaac Albéniz, dos de los títulos con los que la artista conquistó París a finales de los años 20, a los que se unen varias piezas coreográficas de su repertorio", explican los responsables del coliseo en un comunicado.

El coreógrafo realiza un ejercicio de recuperación a partir de los figurines y decorados originales de Manuel Fontanals 'Juerga' y Néstor Martín-Fernández de la Torre 'Triana', aunque plantea una lectura contemporánea del espíritu de renovación que caracterizó a la bailarina.

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Sobre el escenario, un grupo de trece bailarines de la Compañía Antonio Najarro, acompañados por el guitarrista Sohta Nakabayashi, rinden homenaje a Antonia Mercé con una coreografía que conjuga la elegancia de la escuela bolera, la fuerza del flamenco, la expresividad de la danza estilizada y las raíces de la tradición popular.

El espectáculo cuenta con la dirección de escena de Carolina África, un vestuario basado en referencias históricas de Yaiza Pinillos, la iluminación de Nicolás Fischtel y las vídeoproyecciones de Emilio Valenzuela.

COPRODUCCIÓN DE ALCANCE NACIONAL

'Les Ballets Espagnols de 'La Argentina'' es una coproducción de Les Arts con el Teatro de la Zarzuela, la Fundación Juan March, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Auditorio de Tenerife y el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, con la colaboración del Ballet Nacional de España.

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Las entradas para este espectáculo y el resto de propuestas del ciclo pueden adquirirse a través de los diferentes canales de venta del teatro: las taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la página web de Les Arts. Además, para los aficionados al género, el teatro ofrece un abono específico que incluye todos los espectáculos del ciclo.