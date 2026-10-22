Agencias

0-6. Festín de goles de la Real en Noruega y primer triunfo en la Liga Europa

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San Sebastián, 22 oct (EFE).- La Real Sociedad se impuso este jueves al Lillestrom por un rotundo 0-6 en un partido marcado de la Liga Europa por la efectividad visitante en el área contraria en ambas mitades del partido.

La Real terminó la primera mitad con una diferencia a favor de tres goles gracias al doblete de Sergio Gómez y el tanto de Luka Sucic para encarrilar el encuentro.

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En la segunda parte, Marrero atajó un penalti y anotaron Oskarsson, de nuevo Sucic y por último Zakharyan para certificar la victoria por 0-6 y dando los primeros tres puntos de la Real Sociedad en la competición continental.

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