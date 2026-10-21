Temas del día de EFE News Latino del miércoles 21 de octubre

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EEUU ELECCIONES

Nueva York - La inteligencia artificial (IA) y su creciente infraestructura física se han convertido en variables que están moldeando las estrategias de ambos partidos con vistas a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, tanto por la preocupación ciudadana que generan como por el desembolso de decenas de millones de dólares en las campañas por parte de la industria tecnológica.

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Washington - El presidente Donald Trump continúa su gira de campaña electoral con una parada en Clemson (Carolina del Sur) a menos de dos semanas de las elecciones de medio mandato y con unas encuestas que ponen en duda que los republicanos puedan mantener el control del Congreso.

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SEMANA BILLBOARD

Miami - Estrellas como Maluma, Becky G, Rubén Blades y Pitbull destacan en el cierre de las conferencias de la Semana Billboard de la Música Latina, que también tiene charlas sobre el futuro de la música con cantantes como Carlos Rivera, Jay Wheeler y Mau y Ricky.

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EEUU CINE

Los Ángeles - El festival internacional de cine AFI Fest celebra una nueva edición con un destacado ciclo de las películas, cortos y documentales de todo el mundo, que se proyectarán a partir de este miércoles y durante cuatro días en el emblemático Teatro Chino de Los Ángeles, en pleno corazón de Hollywood.

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AGENDA INFORMATIVA

Miami.- CELIA CRUZ.- La ciudad de Miami anuncia los planes para crear Plaza Azúcar, un nuevo espacio público dedicado a la vida, la música y el legado de la cantante cubana Celia Cruz (1925-2003), en el día en que habría cumplido 101 años.

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EFE News Latino

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