05/11/2025 Ucrania.- Rusia confirma que Putin se reunirá a primera hora de hoy con el enviado de Trump para hablar de Ucrania. Las autoridades de Rusia han confirmado este miércoles que el presidente del país, Vladimir Putin, se reunirá a primera hora del día en San Petersburgo con Steve Witkoff, enviado del mandatario de Estados Unidos, para abordar la situación en torno a Ucrania, tras el encuentro acogido el martes por Noruega para hablar sobre una nueva propuesta diplomática para lograr un fin de la guerra. POLITICA INTERNACIONAL -/Kremlin/dpa

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Las autoridades de Rusia han confirmado este miércoles que el presidente del país, Vladimir Putin, se reunirá a primera hora del día en San Petersburgo con Steve Witkoff, enviado del mandatario de Estados Unidos, para abordar la situación en torno a Ucrania, tras el encuentro acogido el martes por Noruega para hablar sobre una nueva propuesta diplomática para lograr un fin de la guerra.

"Putin recibirá a Witkoff. Tendrá lugar en el Palacio de Constantino. El encuentro está programado para esta mañana", ha dicho Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, quien ha resaltado además que en la reunión estará presente el jefe del Fondo Ruso de Inversión, Kiril Dimitriev, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

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Asimismo, ha destacado que la situación en Ucrania será el principal punto de la agenda. "No sé si habrá un acuerdo hoy, pero las negociaciones sobre el conflicto ucraniano son, naturalmente, la parte más importante de los contactos de hoy", ha explicado antes de la reunión, después de los contactos en Oslo entre Witkoff, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y representantes de la Unión Europea (UE), la OTAN y otros paíes.

Por su parte, el portavoz el Kremlin, Dimitri Peskov, ha esgrimido que "es imposible resolver totalmente el asunto ucraniano sin la presencia de alguien de Kiev". "Alguien en Kiev debe adoptar una decisión responsable sobre un acuerdo. Esto es absolutamente necesario", ha dicho, después de que Trump planteara que no fuera Zelenski el encargado de las negociaciones para lograr un acuerdo de paz.

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