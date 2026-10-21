Rescatan una neumática con 27 migrantes a 148 km y se trasladan a Arguineguín (Gran Canaria)

12/02/2023 La Salvamar Macondo llegando al Muelle de Arguineguín con los migrantes rescatados este domingo en aguas situadas el sur de Gran Canaria ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS SOCIEDAD

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La guardamar Polimnia de Salvamento Marítimo ha rescatado este martes una neumática con 27 migrantes, todos varones y entre ellos cinco menores, a unos 148 kilómetros al oeste de Cabo Bojador, que han sido trasladados hasta el muelle de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria), según ha informado el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

La neumática fue avistada por un buque mercante a 148 kilómetros (80 millas náuticas) al oeste de Cabo Bojador y solicitó ayuda, por lo que el Centro Coordinador de Salvamento (CCS) de Las Palmas moviliza la guardamar Polimnia, que rescata de la embarcación a 27 migrantes de origen magrebí y subsahariano.

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Posteriormente los migrantes han sido trasladados hasta el muelle de Arguineguín, donde han arribado en la madrugada de este miércoles, y han sido asistidos por el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, que han tenido que evacuar a un hospital a un joven de 17 años con lesiones.