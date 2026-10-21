Once países disputarán en República Dominicana cuatro cupos para Mundial de Béisbol sub-18

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Santo Domingo, 21 oct (EFE).- Once países disputarán del 22 al 29 de octubre en República Dominicana el torneo clasificatorio de las Américas de Béisbol sub-18, que otorgará cuatro cupos al Mundial de esta categoría que acogerá China en 2027.

Estados Unidos, que ganó el último Mundial en Japón (2025), buscará un nuevo título ante República Dominicana, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Brasil, Curazao, México, Nicaragua, Panamá y Canadá.

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Colombia estaba entre los países participantes pero los dirigentes de su federación informaron que no habían obtenido el respaldo económico estatal para viajar.

Los equipos han sido divididos en tres grupos: en el A fueron emparejados República Dominicana, Estados Unidos, Brasil y Curazao. En el grupo B las novenas de Venezuela, México, Cuba y Nicaragua, mientras que el C lo conforman Puerto Rico, Panamá y Canadá.

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La jornada inaugural enfrentará este jueves a Brasil y Estados Unidos, mientras que Nicaragua jugará contra México y los anfitriones dominicanos lo harán con Curazao. Todos los partidos se jugarán en la IPL Academy en el municipio de Boca Chica, unos 30 kilómetros al este de Santo Domingo.

En la fase preliminar avanzarán los dos equipos de cada grupo, que pasan a la Super Ronda, en la que se enfrentarán entre sí. En esta parte se tomarán en cuenta los resultados de la primera ronda, para fines de clasificación de las cuatro novenas que se llevarán los cupos al Mundial y de paso disputarán las medallas de oro, plata y bronce.

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En el equipo dominicano, bajo la dirección del expelotero de Grandes Ligas Mendy López, destacan los jugadores del cuadro interior Alfredo Sena y Wilson Reyes, mientras que Cuba presenta al parador en corto Samuel Matos y al jardinero Frederich Cepeda Jr.

En cuanto a México, dos de sus jugadores más destacados son el jardinero Luis Guajardo y el lanzador Octavio Reyna.

Panamá tiene entre sus filas a dos jugadores fichados por organizaciones de Grandes Ligas, como el segunda base Renso Tenas, de los Reales de Kansas City, y el receptor Yadiel Fuentes, de los Mets de Nueva York.

El equipo estadounidense tiene en Isaac Vidal y el cotizado novato Dylan Seward entre sus principales jugadores, en tanto que Puerto Rico cuenta con el jardinero Adniel Quiles y el lanzador Joniel Miranda.

Venezuela presentará en el terreno al jardinero de poder Misael Sánchez y al lanzador César García, mientras que de Canadá sobresalen los jardineros Ramsey Chung y Cohen Miller.

Es la primera vez que República Dominicana celebra un clasificatorio de béisbol sub-18.

El país viene de alcanzar la medalla de plata en el Mundial sub-15 que se celebró entre el 5 y el 14 de septiembre en Japón, donde Estados Unidos se llevó el oro y el anfitrión se quedó con el bronce. EFE

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