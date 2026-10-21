La UA convoca una reunión por la "creciente amenaza" del ébola en África

Guardar

Nairobi, 21 oct (EFE).- La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) anunció este miércoles la convocatoria de una reunión virtual que tendrá lugar el 28 de octubre con los ministros de Salud del continente, para abordar la "creciente amenaza" del ébola, tras detectarse recientemente casos en Kenia y Nigeria.

"Cinco meses después del inicio de la respuesta, el brote causado por el virus Bundibugyo -la actual cepa- continúa en la República Democrática del Congo (RDC), y ahora se han notificado casos en Kenia y Nigeria. Su propagación geográfica por África central, oriental y occidental exige una acción urgente y coordinada", dice un comunicado de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África).

PUBLICIDAD

Este encuentro brindará a las autoridades sanitarias la oportunidad de "evaluar la situación, fortalecer la coordinación transfronteriza, acelerar la ayuda a los países afectados y reforzar la preparación en todo el continente".

Asimismo, los CDC de África afirmaron que la situación "exige" un compromiso político renovado, medidas de respuesta intensificadas y una mayor solidaridad de los países africanos.

Del mismo modo, instaron a todos los Estados miembros a reforzar la vigilancia, la cooperación transfronteriza, la participación comunitaria y la protección del personal sanitario de primera línea.

"El ébola está traspasando fronteras. Nuestra respuesta debe ser más rápida, con mayor coordinación, más solidaridad y un liderazgo político decisivo. Contamos con la experiencia y la capacidad en este continente. Debemos movilizarlas para detener este brote y salvar vidas", declaró el director general de los CDC de África, Jean Kaseya.

PUBLICIDAD

Nigeria confirmó el martes un caso de ébola importado y detectado en su capital, Abuya, que se corresponde con una mujer que llegó desde Uganda.

La paciente llegó a Nigeria el pasado 7 de octubre y se encuentra aislada y recibiendo atención médica.

Hasta el momento, las autoridades nigerianas han identificado a 44 contactos, incluyendo trabajadores sanitarios, pacientes, cuidadores y contactos de viaje.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, con datos recabados hasta el 18 de octubre, ha causado 9.552 casos confirmados y 4.602 fallecidos hasta ahora.

PUBLICIDAD

La epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Además, han detectado casos vinculados a la epidemia de la RDC en Francia (uno), Países Bajos (uno) y Kenia (nueve). EFE