Kiko Rivera reacciona al violento asalto a la casa de Alba Silva y Sergio Rico

21/10/2026 Kiko Rivera y Lola García EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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El nombre de Kiko Rivera ha salido a la palestra tras el asalto que sufrieron el lunes por la noche Sergio Rico y Alba Silva por parte de cinco encapuchados que, armados y con actitudes violentas, entraron en su vivienda y arrasaron con todos los objetos de valor que había en la casa después de amenazarles en presencia de sus dos hijos, Carla (2) y Sergio (de 4 meses).

Un golpe que habría sido planificado hasta el más mínimo detalle por la banda criminal -de origen extranjero- y que no habría sido el único, ya que diferentes medios de comunicación han apuntado que en los últimos días se habrían producido más atracos en varias residencias de la urbanización en la que viven el futbolista y la influencer a las afueras de Sevilla, 'La Juliana' en Bollullos de la Mitación, y en la que se ha dicho que también viviría el hijo de Isabel Pantoja.

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Algo que el propio Kiko ha desmentido este miércoles en compañía de su inseparable Lola García. "Hombre, yo conozco a Sergio desde hace muchos años. Lamento mucho lo sucedido, ojalá la familia esté bien. Un susto tremendo, pero yo no vivo ahí, tío. Yo no vivo ahí" ha aclarado extrañado. "Estoy escuchando por ahí que han dicho que también han intentado entrar en casa y es que yo no vivo allí, pero bueno. Tú sabes, las habladurías como son" ha lamentado.

"Evidentemente preocupado" por la oleada de robos en la zona, el dj ha pedido que "me saquen de esa ecuación porque no sé por qué tiene que salir mi nombre en un asunto tan malo y complicado, y desagradable como este".

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"Lo único que yo digo es que la familia esté bien. Les mando un fuerte abrazo tanto a Sergio como a su mujer y a sus niños porque los conozco y les tengo muchísimo cariño" ha concluido después de dejar claro que no es vecino del futbolista y que no ha sido una de las víctimas de la banda de asaltantes.