Investigan al exlíder del DUP Donaldson por presunta violación en el Parlamento británico

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Dublín, 21 oct (EFE).- El exlíder del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte Jeffrey Donaldson, en prisión por abusos sexuales a menores, está siendo investigado por la Policía de Londres por la presunta violación de una mujer en el Parlamento británico, según informó este miércoles la BBC.

La cadena pública avanzó hoy que el expolítico protestante, de 63 años, ha sido acusado por una mujer sobre unos hechos que supuestamente sucedieron en Westminster en 2016, donde tenía una oficina en calidad de miembro de la Cámara de los Comunes (baja).

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Este medio indicó que la Policía norirlandesa (PSNI) ha tomado declaración a la presunta víctima y que ha compartido la información con la Policía Metropolitana de Londres (Met).

Aunque no lo nombra, la Met emitió hoy un comunicado en el que confirma que investiga "una denuncia de violación ocurrida en 2016", que afecta a "un hombre que actualmente tiene 63 años".

Donaldson fue declarado culpable el pasado junio de 18 delitos sexuales contra dos mujeres cuando eran niñas, entre ellos uno de violación, 13 de agresión sexual y cuatro de indecencia grave.

En consecuencia, la Corte penal de Newry, al sur de Irlanda del Norte, le condenó el pasado jueves a quince años de cárcel, una pena que el expolítico ha confirmado que apelará alegando que es inocente.

El pasado julio, el diario Belfast Telegraph ya informó de que una mujer norirlandesa acusó a Donaldson de haberla agredido sexualmente en las oficinas del DUP en el Parlamento de Londres en 2016.

Según este relato, el exdiputado la llevó a su despacho e intentó que bebiera vodka para después tratar de manosearla, mientras que la BBC añadió hoy que la misma mujer también lo acusa de violación.

La cadena pública británica recordó que su programa televisivo de investigación Spotlight ya abordó a principios de este año cuestiones relacionadas con el comportamiento de Donaldson. EFE