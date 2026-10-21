Interceptado en Linares un paquete postal con más de cuatro kilos de droga con destino a Ibiza

21/10/2026 Contenido del paquete postal interceptado POLITICA CNP

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la Policía Nacional de Jaén ha desmantelado una vía de distribución de sustancias estupefacientes que operaba entre la Península y las Islas Baleares. La operación se ha saldado con la interceptación de un paquete postal que contenía más de cuatro kilos de droga y con la detención de sus destinatarios en Ibiza.

La investigación policial tuvo su origen en la localidad de Linares, donde los agentes detectaron e interceptaron un paquete sospechoso que se encontraba listo para ser enviado y presentaba indicios de contener sustancias estupefacientes. El envío fue asegurado de inmediato para evitar que entrara en circulación.

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Tras una primera inspección visual y con la preceptiva autorización y comunicación judicial, se procedió a la apertura del paquete. En su interior, los agentes hallaron y aprehendieron un total de 2.885 gramos de cogollos de marihuana termosellada, así como 1.400 gramos de hachís distribuidos en formato de tabletas.

Ante el hallazgo de las sustancias, y bajo la dirección de la autoridad judicial competente, se diseñó un operativo para realizar la entrega controlada del paquete hasta su destino final en Ibiza.

Una vez que el paquete llegó al punto de entrega en la isla, los agentes de la Policía Nacional de Ibiza, con los que se ha trabajo de forma coordinada durante toda la operación, procedieron a la detención de los receptores de la droga como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

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La operación policial continúa abierta con el objetivo de determinar el alcance real de esta red de suministro, por lo que los investigadores no descartan nuevas actuaciones ni futuras detenciones.