Anna Bella Geiger, Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2026

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La artista Anna Bella Geiger ha sido galardonada con el Premio Velázquez de las Artes Plásticas, correspondiente al año 2026, a propuesta del jurado reunido este miércoles. Este galardón está dotado con 100.000 euros.

El jurado ha destacado de la artista su "actitud de experimentación permanente que le ha llevado a trabajar desde múltiples disciplinas y lenguajes, así como un compromiso pedagógico que ha generado un impacto fundamental en distintas generaciones".

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Asimismo, considera que durante sus setenta años de trayectoria "ha cuestionado y sigue cuestionando los modos convencionales de validación artística". También "se reconoce su insistencia en abordar la práctica artística como herramienta para pensar la historia y el presente".

El premio reconoció en su pasada edición a Patricia Belli, uniéndose a una amplia lista de galardonados entre quienes se encuentran Francesc Torres, Marisa González, Elda Cerrato, Tania Bruguera o Soledad Sevilla, entre otros.

Anna Bella Geiger es una artista brasileña cuya práctica abarca el grabado, la pintura, la fotografía, el vídeo, la instalación y el libro de artista. Se licenció en Lenguas Anglo-Germánicas por la Facultad Nacional de Filosofía de Río de Janeiro y se formó entre 1949 y 1953 en el taller de Fayga Ostrower.

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Posteriormente amplió sus estudios de Arte y Sociología con Hannah Levy-Deinhard en la New School for Social Research de Nueva York. A lo largo de su carrera ha expuesto tanto en Brasil como internacionalmente y ha participado en bienales como las de São Paulo, Venecia y Estambul.

Su obra también ha formado parte de importantes exposiciones colectivas, entre ellas 'Radical Software: Women, Art & Computing' (1960-1991), en la 'Kunsthalle Wien' de Viena, y 'Latin America' (1960-2013), en la Fondation Cartier pour l'art contemporain.

Entre sus exposiciones individuales destacan 'Brasil Nativo - Brasil Alienígena', presentada en el MASP, y 'Maps under the Sky of Rio de Janeiro', en la Galería Nacional de Arte Zachta de Varsovia. Sus obras forman parte de las colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, la Tate Modern y el Victoria and Albert Museum de Londres, y el MoMA de Nueva York.

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Entre sus publicaciones se encuentran 'Abstraccionismo Geométrico Informal: La vanguardia brasileña de los años 50', editada por Funarte en Río de Janeiro, y 'Rrose Selavy mesmo', publicada por Aural en Madrid.