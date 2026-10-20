Zelenski denuncia ante senadores de EEUU restricciones a la red Starlink y falta de Inteligencia estadounidense

08/10/2026 October 8, 2026, Ukraine, Ukraine, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelensky pays tribute to victims of a Russian strike on the city of Pryluky and speaks with people affected by the attack, on October 8, 2026, as the Russia-Ukraine war continues POLITICA PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha trasladado a una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos su profunda alarma por las recientes restricciones de velocidad en la red de comunicaciones satelitales Starlink y la falta de avisos de Inteligencia por parte de Washington frente a los bombardeos rusos. Durante un encuentro telemático, el mandatario ha advertido de que estos fallos socavan la defensa y la logística ucraniana.

Según el comunicado de la Presidencia de Ucrania y el propio mandatario en sus redes, Zelenski les informó de un reciente ataque ruso con drones en la región de Járkov mostrando a los congresistas las "horrorosas fotografías" de la ofensiva, que dejó seis muertos, entre ellos una madre y su bebé de poco más de un año. "Así es como responde Rusia a la exención de sanciones y a la reducción de la presión", ha lamentado el jefe de Estado, refiriéndose a la suspensión de medidas punitivas lanzada por el presidente norteamericano, Donald Trump, y agradeciendo, a su vez, el apoyo de los congresistas al proyecto de ley de sanciones (conocido como Ley Graham) que, "lamentablemente, no ha entrado en vigor".

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En el plano militar, el presidente ucraniano ha denunciado "restricciones de velocidad" en los servicios de Starlink y Starshield (el servicio de internet satelital de alta velocidad y baja latencia desarrollado por SpaceX, la compañía de Elon Musk) en diversos puntos del frente, lo que perjudica los ataques de medio alcance y la capacidad de derribar drones a reacción. Además, ha revelado que Kiev no recibió por parte de Washington "ninguna alerta temprana" sobre la primera oleada de un reciente ataque con misiles balísticos la pasada noche. "Es la tercera vez en poco tiempo que no tenemos ese aviso (...) y no hemos recibido ninguna explicación clara de nuestros socios estratégicos en Washington", ha subrayado Zelenski.

TREGUA ENERGÉTICA Y DEFENSA AÉREA

Durante el encuentro, las partes abordaron la necesidad de acelerar la entrega de misiles interceptores Patriot. Zelenski reiteró que Ucrania respaldó la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para establecer un alto el fuego sobre instalaciones energéticas, pero el presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó detener los ataques a la red eléctrica ucraniana a cambio de que Kiev cesara sus ofensivas contra las refinerías rusas.

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Ante esta negativa, Zelenski puso sobre la mesa una vía alternativa sugerida por miembros del propio Congreso estadounidense: detener los ataques ucranianos a las refinerías rusas durante 30 días a cambio de que Estados Unidos proporcione misiles Patriot suficientes para proteger los cielos de Ucrania durante ese mismo mes. "Sería justo, estoy seguro. Pero, por desgracia, tampoco hemos escuchado ninguna disposición para ayudar con esta opción", ha indicado el mandatario, quien también informó a los senadores de sus contactos recientes con los enviados de Trump, Steven Witkoff y Jared Kushner.

APOYO BIPARTIDISTA EN EL CONGRESO

Por su parte, los senadores que lideraron la delegación, el republicano Thom Tillis y el demócrata Richard Blumenthal, han confirmado a través de sus redes sociales los "altamente alarmantes" cortes en Inteligencia y comunicaciones denunciados por el líder ucraniano.

"Degradar las comunicaciones por satélite de Ucrania, debilitar sus defensas aéreas y flexibilizar las sanciones contra Rusia solo envalentona a Putin y prolonga esta guerra", ha advertido el senador Tillis. En la misma línea se ha expresado Blumenthal, reafirmando el apoyo "claro e inequívoco" de las dos cámaras y partidos estadounidenses a Kiev: "Ucrania quiere la paz y está dispuesta a negociar, pero el apaciguamiento no funcionará con Putin, un matón que solo entiende la fuerza y el poder", ha dicho.

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Las declaraciones de Zelenski llegan después de que Trump haya vuelto a cuestionar este mismo lunes al presidente ucraniano, abogando porque sea "otra persona" y no él quien negocie en nombre de Ucrania, después de que la semana pasada el propio Trump pidiera "un nuevo presidente" para el país europeo. "Puede que haya llegado el momento para que Zelenski ponga a otra persona a negociar", ha afirmado el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa.