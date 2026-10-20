Un ataque ruso incendia automóviles y mata a tres personas en la autopista de Kiev a Odesa

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Kiev, 20 oct (EFE).- Un ataque ruso con dron incendió este martes por la mañana múltiples automóviles y mató a al menos tres personas en un tramo de la autopista que une la capital ucraniana con el puerto del mar Negro de Odesa, según informó la Policía de la región de Kiev, donde se produjo el incidente.

Otras cuatro personas han resultado heridas en el ataque, que tuvo lugar al paso de la carretera por la localidad de Fástiv, al sur de la capital.

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La Fiscalía ucraniana investiga este ataque como un crimen de guerra.

La autopista que une Kiev con Odesa es una de las más concurridas de Ucrania, al unir la capital con su principal puerto de mar. EFE