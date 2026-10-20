Agencias

Un ataque ruso incendia automóviles y mata a tres personas en la autopista de Kiev a Odesa

Guardar

Kiev, 20 oct (EFE).- Un ataque ruso con dron incendió este martes por la mañana múltiples automóviles y mató a al menos tres personas en un tramo de la autopista que une la capital ucraniana con el puerto del mar Negro de Odesa, según informó la Policía de la región de Kiev, donde se produjo el incidente.

Otras cuatro personas han resultado heridas en el ataque, que tuvo lugar al paso de la carretera por la localidad de Fástiv, al sur de la capital.

PUBLICIDAD

La Fiscalía ucraniana investiga este ataque como un crimen de guerra.

La autopista que une Kiev con Odesa es una de las más concurridas de Ucrania, al unir la capital con su principal puerto de mar. EFE

Últimas Noticias

La nueva primera ministra de Marruecos fija el control del Sáhara como asunto prioritario de su agenda

La nueva primera ministra de Marruecos fija el control del Sáhara como asunto prioritario de su agenda

India y Emiratos Árabes se reúnen en Bombay tras superar los 100.000 millones en comercio

Infobae

Vitoria-Gasteiz cambia el nombre de dos calles de San Martín cuyas denominaciones estaban vinculadas al franquismo

Vitoria-Gasteiz cambia el nombre de dos calles de San Martín cuyas denominaciones estaban vinculadas al franquismo

La percepción positiva de la salud cae casi seis puntos y las enfermedades crónicas afectan ya a dos de cada tres

Infobae

Kallas dice que la UE trabaja en un acuerdo para garantizar la navegación en el mar Negro

Infobae