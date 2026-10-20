Ryanair cancela rutas de Bruselas con Barcelona, Madrid, Valencia y Málaga por el aumento de tasas en Bélgica

Guardar

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, ha anunciado la supresión de una veintena de rutas de su aerolínea desde Bruselas y Charleroi (a 50 kilómetros al sur de la capital belga) a partir del próximo fin de semana en represalia por el aumento de las tasas aeroportuarias decretadas por el Gobierno belga; una medida que supone la cancelación de los vuelos desde el aeropuerto internacional de Bruselas con Barcelona, Madrid, Valencia y Málaga.

De este modo, el aeropuerto de Bruselas sólo mantendrá operativa la ruta con Dublín durante este verano, mientras que el segundo aeropuerto de Bélgica, Charleroi, mantendrá una flota de 13 aviones para sus operaciones y suprimirá vuelos a Oviedo, Dubrovnik, Nimes y otros destinos europeos.

PUBLICIDAD

Aunque O'Leary ha asegurado en una rueda de prensa en Bruselas que esta decisión no tendrá impacto en la plantilla, que será trasladada a otras bases en Eslovaquia o Hungría, medios belgas informan que los recortes anunciados por Ryanair en Charleroi se traducirán en la pérdida de 200 empleos basados en este aeropuerto.

El pulso con el Gobierno federal de Bart Wever responde al incremento gradual de las tasas aeroportuarias a cinco euros en 2025 y a siete euros a partir del 1 de enero de 2027, ante la que la compañía de bajo coste amenazado con retirar una veintena de rutas y suprimir así cerca de dos millones de asientos para viajar desde o hacia Bruselas y Charleroi.

PUBLICIDAD

Como primera medida, O'Leary ha anunciado este martes desde Bruselas las primeras cancelaciones para este invierno y que, según sus cálculos, tendrá un impacto de "un millón de asientos menos", si bien ha avisado de que de no frenarse la subida de tasas seguirá suprimiendo operaciones hasta "los dos millones de asientos en verano".

El consejero delegado de Ryanair ha tachado de "políticas estúpidas" las tasas que la compañía debe pagar por operar en países como Bélgica o Francia y defendido que si el Gobierno belga persiste en incrementarlas "Bélgica sufrirá dramáticamente" por la carestía de los vuelos.

PUBLICIDAD

AUGURA UNA SUBIDA HISTÓRICA DE PRECIOS EN EUROPA ESTE VERANO

Entretanto, O'Leary ha querido también alertar sobre el impacto de la guerra en Oriente Próximo en la carestía de los combustibles y augurado que de seguir así los precios de los billetes registrarán la "mayor subida de la historia en Europa" el próximo verano, aunque no ha ofrecido datos precisos sobre la evolución que estima.

PUBLICIDAD

"Les animaría, si quieren volar el próximo verano, a reservar sus vacaciones tan pronto como sea posible, porque los precios van a disparar, aunque luego probablemente Europa los subsidiará", se ha quejado el directivo, asegurando que grandes aerolíneas como Lufthansa o Air France recibirán ayudas en ese escenario.