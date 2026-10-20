Diputado oficialista prevé que presupuesto 2027 de México no cubrirá todas las necesidades

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Ciudad de México, 19 oct (EFE).- El diputado oficialista mexicano Ricardo Monreal admitió este lunes que el proyecto de presupuesto de 2027 no alcanzará para atender todas las necesidades del país y anticipó unos tres días de debate para discutirlo, con un margen reducido para modificar los recursos propuestos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y líder de la mayoría parlamentaria explicó que la discusión formal comenzará una vez que el Senado apruebe la Ley de Ingresos 2027, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley Federal de Derechos, también vinculadas al paquete económico.

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El integrante del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) reconoció las exigencias de mayores recursos del campo, el sector sanitario y las universidades públicas, entre otros ámbitos, y advirtió de que el presupuesto planteado no será suficiente para responder a todas ellas.

“No se ajustará a atender todas las necesidades que surgen (...) Todos los sectores están demandando aumentos a su presupuesto. Solo hay un presupuesto y no puedes inventar recursos”, señaló en declaraciones a medios.

Monreal sostuvo que los legisladores deberán buscar cómo atender las necesidades más urgentes.

La discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se prevé entre el 9 y el 13 de noviembre, dos días antes del vencimiento del plazo legal.

“La idea es que del 9 al 13 tengamos la discusión. Yo calculo tres días. Vamos a dar una discusión amplia, pero queremos concluirlo el día 13”, afirmó.

Añadió que esa posibilidad ya se ha comentado en la Junta de Coordinación Política, órgano que reúne a los representantes de los grupos parlamentarios y define la agenda.

Sobre las eventuales modificaciones, Monreal explicó que el proyecto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene poco espacio para ajustes, pues gran parte de los recursos ya tiene un destino previsto, como sueldos, salud, educación, campo e infraestructura.

“Es muy pequeño el margen que tenemos de discrecionalidad, un porcentaje muy mínimo de todo el presupuesto planteado por la Secretaría de Hacienda”, apuntó.

El legislador situó entre las prioridades del Gobierno la salud, la educación y la seguridad social, además de la protección del empleo, la promoción de la inversión y el combate a la pobreza.

Mientras la discusión formal del gasto queda supeditada a la aprobación de las leyes mencionadas en el Senado, Monreal adelantó que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se declarará en sesión permanente para escuchar a distintas personas.

También anunció una discusión amplia con sectores, empresarios y la población para examinar las necesidades presupuestarias. EFE