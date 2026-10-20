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Yordy Reyna rompe racha de derrotas con el Rodina Moscú, pero su equipo sigue en el último lugar de la Premier League de Rusia

Con una asistencia en el primer gol y presencia constante durante todo el encuentro, el jugador peruano fue uno de los más destacado de su equipo en un partido que terminó con gol en el último minuto

Yordy Reyna – Rodina Moscú – Premier League Rusa – Perú – deportes – 19 octubre
El delantero peruano asistió en el primer gol y completó los 90 minutos en el empate 2-2 ante Orenburg por la undécima fecha del campeonato ruso, en el que su equipo acumula ocho jornadas sin victorias y permanece en zona de descenso con apenas seis puntos. (Rodina Moscú)
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Rodina Moscú no encontró la manera de sumar de a tres en la Arena Khimki. El conjunto capitalino igualó 2-2 frente a Orenburg en el cierre de la undécima jornada de la Premier League rusa y estiró a ocho fechas su sequía de triunfos en el torneo doméstico.

Pese al resultado, hubo una figura que se destacó por encima del resto: Yordy Reyna, el atacante peruano que disputó el partido completo y participó en la apertura del marcador.

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La apertura del marcador y el trabajo del peruano

Yordy Reyna – Rodina Moscú – Premier League Rusa – Perú – deportes – 19 octubre
Yordy Reyna fue protagonista en el inicio del encuentro entre Rodina Moscú y Orenburg al asistir a Soltmurad Bakaev para el primer gol. El delantero peruano disputó todo el partido y terminó con un reconocimiento individual. (Rodina Moscú)

El partido comenzó con cierto protagonismo del visitante, que intentó generar peligro desde distancias medias sin lograr inquietar al arquero local. Fue Rodina el que tomó la iniciativa en el área rival y, a los 14 minutos, Yordy Reyna apareció con un pase preciso hacia Soltmurad Bakaev, quien definió sin problemas para poner el 1-0 en el marcador. El tanto le dio cierta calma al equipo local, que parecía encaminado a sumar tres puntos que tanto necesitaba en la tabla.

Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Antes del cierre de la primera mitad, el árbitro señaló una pena máxima a favor de Orenburg tras una infracción dentro del área de Rodina. El chileno Jordhy Thompson tomó el balón, se plantó frente al portero y convirtió el empate transitorio. Con ese 1-1 en el marcador, ambos equipos se retiraron a los vestuarios.

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Thompson doblegó dos veces desde el punto blanco

La segunda mitad mostró a un Rodina más dueño de la pelota, con mayor presencia en campo contrario y con intenciones claras de recuperar la ventaja. No obstante, la posesión no se tradujo en goles y fue Orenburg el que volvió a golpear desde el punto blanco.

A los 73 minutos, el árbitro decretó el segundo penal para el conjunto visitante. Thompson repitió la fórmula: mismo punto, mismo resultado. El delantero chileno anotó su segundo tanto personal en el partido y puso el 2-1 para Orenburg, que en ese momento se ilusionaba con llevarse los tres puntos de Khimki.

Cuatro minutos más tarde, a los 77′, Yordy Reyna recibió una tarjeta amarilla que lo complicó en el tramo decisivo del encuentro, aunque no lo sacó del campo. El peruano siguió en cancha y mantuvo su nivel hasta el pitido final.

El agónico empate y el premio al mejor jugador

Yordy Reyna – Rodina Moscú – Premier League Rusa – Perú – deportes – 19 octubre
La asistencia en el primer gol y sus 90 minutos en cancha le valieron a Yordy Reyna el premio al mejor jugador del encuentro. El peruano destacó en una noche en la que Rodina sufrió, remontó parcialmente y salvó un punto al final (Rodina Moscú)

Cuando el reloj marcaba el minuto 90 y la derrota parecía inevitable, Ivan Timoshenko apareció para evitar el desastre. El jugador de Rodina aprovechó un rebote en el palo y empujó el balón al fondo de la red para establecer el definitivo 2-2. El tanto desató la euforia en la Arena Khimki y le permitió al conjunto local rescatar una unidad que, en el contexto de su situación en la tabla, tiene un valor simbólico enorme.

Al término del partido, la Premier League rusa y el canal Match Premier distinguieron a Yordy Reyna como el mejor jugador del encuentro, un galardón que se entrega tras cada jornada del campeonato. El peruano completó los 90 minutos, registró una asistencia y fue una de las piezas más activas del mediocampo local durante toda la noche.

La situación crítica de Rodina en la tabla

El empate no alcanzó para sacar a Rodina Moscú del fondo de la clasificación. Con apenas seis puntos en once fechas disputadas, el equipo permanece en el decimosexto puesto, último de la Premier League rusa, y se mantiene en zona de descenso directo. La racha negativa se extiende ya a ocho jornadas consecutivas sin conocer la victoria, una cifra que enciende las alarmas en el club.

El próximo desafío del equipo de Yordy Reyna será también un duelo de necesidad: Rodina visitará a FC Voronezh, el penúltimo de la tabla, que también acumula seis unidades. Un enfrentamiento directo entre dos equipos que pelean por alejarse del descenso y que, en función de sus respectivas urgencias, promete ser uno de los partidos más disputados de la próxima jornada del campeonato ruso.

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