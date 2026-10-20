La cadena minorista brasileña Americanas concluye su proceso de recuperación judicial

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São Paulo, 19 oct (EFE).- La cadena minorista brasileña Americanas concluyó su proceso de recuperación judicial casi cuatro años después de detectar un agujero multimillonario en su balance que la sumió en una grave crisis económica, informó este lunes la compañía.

El Cuarto Juzgado Empresarial de Río de Janeiro de Río de Janeiro decretó el fin del proceso tras constatar el cumplimiento de "todas las obligaciones" previstas en el plan de recuperación que debían hacerse efectivas en los dos años posteriores a su homologación, según indicó Americanas en un comunicado enviado al mercado.

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El fallo, para el que aún cabe recurso, se produjo tras los informes favorables de la administración judicial y del Ministerio Público de Río de Janeiro.

Americanas dijo en la nota que el fin del proceso de recuperación judicial representa "un hito importante en la trayectoria de la compañía y abre una nueva etapa para sus negocios".

"La compañía mantiene su compromiso con el crecimiento de sus operaciones, el fortalecimiento sostenible de su modelo de negocio y la mejora de la experiencia de sus clientes", añadió en la nota.

El escándalo de Americanas estalló en enero de 2023, cuando la empresa informó que había identificado "inconsistencias contables" por cerca de 20.000 millones de reales (4.000 millones de dólares / 3.500 millones de euros al cambio de hoy).

Las acciones se derrumbaron de inmediato y varios de sus directivos, incluido el presidente de la compañía, Sergio Rial, renunciaron a sus cargos al conocerse el agujero en el balance financiero de la empresa.

Pocos días después, la popular cadena mnorista presentó una petición de recuperación judicial ante la Justicia de Río para reestructurar las deudas con sus acreedores, en un proceso que ha durado cerca de cuatro años.

Americanas llegó a tener más de 1.800 tiendas distribuidas por todo el país y ha cerrado decenas de puntos de venta desde entonces en un intento por salir de la crisis. EFE