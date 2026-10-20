Taiwán prevé fuertes lluvias en la mitad norte de la isla por el supertifón Champi

Guardar

Taipéi, 20 oct (EFE).- El supertifón Champi podría dejar lluvias fuertes o torrenciales en la mitad norte de Taiwán entre los días 23 y 24 de octubre, pero su trayectoria exacta todavía es incierta, informó este martes la Administración Meteorológica Central (CWA) de la isla.

En una rueda de prensa recogida por la agencia CNA, el meteorólogo de la CWA Chao Hung afirmó que el temporal se encontraba a las 08:00 horas (00:00 GMT) a unos 1.680 kilómetros al sureste de Taiwán y se desplazaba en dirección norte-noroeste a una velocidad de 25 kilómetros por hora (km/h).

PUBLICIDAD

La tormenta empezará a girar hacia el norte a partir del miércoles, pero aún no está claro si ese giro se inclinará más hacia el oeste, en dirección a Taiwán, o hacia el este, apuntó el experto.

Si bien está previsto que Champi se debilite a mitad de semana, su radio de vientos "tiende a ampliarse", advirtió Chao, y agregó que la isla podría emitir una alerta marítima por tifón entre la noche local del miércoles y la mañana del jueves como muy pronto, sin descartar una alerta terrestre para la noche del jueves.

PUBLICIDAD

El sistema se mantenía este martes como "supertifón" sobre el mar de Filipinas, con vientos máximos sostenidos de unos 240 km/h y rachas cercanas a los 300 km/h, según el último boletín del Centro Conjunto de Alerta de Tifones (JTWC) de Estados Unidos.

La plataforma de seguimiento meteorológico Zoom Earth prevé que Champi seguirá avanzando en los próximos días por esas aguas, girará hacia el noroeste el jueves y pasará muy cerca del noreste de Taiwán entre el viernes y el sábado, con vientos máximos sostenidos de entre 120 y 175 km/h.

PUBLICIDAD

Los tifones son habituales en esta región durante los meses de verano y otoño, cuando las cálidas aguas del Pacífico favorecen la formación de ciclones tropicales que, en ocasiones, causan daños significativos e interrumpen el transporte y la actividad económica.

Champi podría convertirse en el primer tifón que toque tierra en Taiwán este año: ninguno de los cinco que han afectado a la isla en 2026 (Mekkhala, Bavi, Noul, Dolphin y Saudel) llegó a hacerlo, aunque varios obligaron a emitir alertas marítimas y terrestres y dejaron lluvias torrenciales a su paso. EFE

PUBLICIDAD