Condenan a 4 años al directivo de una fábrica surcoreana por un incendio con 23 muertos

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Seúl, 20 oct (EFE).- El Tribunal Supremo surcoreano confirmó este martes la condena de cuatro años de cárcel al consejero delegado de Aricell por un incendio con 23 muertos en una planta de baterías en Hwaseong, a unos 45 kilómetros al sur de Seúl, en 2024.

El máximo tribunal determinó que Park Soon-kwan incumplió sus obligaciones de seguridad en la planta de fabricación de baterías de litio de la empresa, en violación de una ley que contempla sanciones para propietarios y ejecutivos por accidentes laborales mortales, informó la agencia local de noticias Yonhap.

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El Supremo avaló que los planes de evaluación de riesgos de Aricell no tenían suficientemente en cuenta los peligros específicos de explosión asociados al litio utilizado en la fabricación de baterías.

El incendio, ocurrido el 24 de junio de 2024, dejó 23 trabajadores muertos, 18 de ellos migrantes, y nueve heridos. El fuego se propagó rápidamente debido a la presencia de unas 35.000 baterías primarias de litio en las instalaciones y los bomberos tardaron casi cuatro horas en controlarlo.

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Aunque inicialmente Park y su hijo, director gerente de Aricell, fueron condenados a 15 años de prisión, el tribunal de apelaciones redujo la pena a cuatro y siete años, respectivamente, al descartar que incumplieran la obligación de instalar una salida de emergencia en la segunda planta.

El tribunal de apelaciones también tuvo en cuenta los acuerdos alcanzados por la empresa con las familias de las víctimas, dijo Yonhap.EFE