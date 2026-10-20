Suben a 135 los muertos en ataque atribuido a Ejército de Sudán en zona disputada con Yuba

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Yuba, 20 oct (EFE).- El número de muertos por el ataque con drones atribuido al Ejército sudanés contra un mercado en la región de Abyei, disputada entre Sudán del Sur y Sudán, ha aumentado a 135 después de que varios heridos graves fallecieran mientras recibían tratamiento, informaron este martes las autoridades locales.

"El número de muertos ha aumentado porque algunos de los heridos críticos fallecieron en el hospital de la ciudad de Abyei, donde los equipos médicos no pudieron salvarles la vida", dijo a EFE el ministro interino de Información de esta disputada región, Yohana Akol Ngor.

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Ayer, el funcionario acusó a las Fuerzas Armadas Sudanesas de llevar a cabo este ataque, cuya autoría no ha sido reivindicada ni verificada independientemente, mientras que el Ejército sudanés no se ha pronunciado al respecto hasta el momento.

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores de Sudán del Sur convocó el lunes al embajador de Sudán en el país, Isam Mohamed Hassan Karar, para protestar por el ataque contra el mercado de Amiet, ubicado a unos 10 kilómetros al norte de la ciudad de Abyei.

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Asimismo, instó al Gobierno de Sudán a abstenerse de realizar acciones que pongan en peligro la vida y las propiedades de los civiles, mientras que recordó que las disputas territoriales relativas a Abyei deben resolverse a través de los mecanismos diplomáticos establecidos.

El mercado de Amiet es un importante centro utilizado por comerciantes tanto de Sudán como de Sudán del Sur -que se independizó de su vecino en 2011- de las comunidades ngok dinka y misseriya, así como de desplazados por la guerra sudanesa que enfrenta al Ejército con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) desde 2023.

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Abyei es un territorio rico en petróleo reclamado por ambos países que ha permanecido en disputa desde la independencia de Sudán del Sur y, según el acuerdo de paz de 2005, en esta región debía celebrarse un referéndum para determinar si pasaba a formar parte de Jartum o Yuba, pero una serie de desacuerdos políticos impidieron su celebración.

La Fuerza Provisional de Seguridad de Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) ha mantenido una presencia de mantenimiento de la paz en el territorio desde 2011.

Este último ataque se produce tras un episodio de violencia comunitaria mortal en el mismo mercado el pasado mes de septiembre, en el que murieron 26 personas y 82 resultaron heridas, según Naciones Unidas. EFE