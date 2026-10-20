El Gobierno garantiza a los sindicatos que el sueldo de los funcionarios subirá un 4,5% desde el 1 de enero

27/11/2025 (Foto de ARCHIVO) Trabajadores, trabajador, trabajo, Seguridad Social, Oficina de empleo 06/6/2017 ECONOMIA

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El Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública ha garantizado este martes a CSIF, CCOO y UGT que el sueldo de los empleados públicos subirá un 4,5% a partir del 1 de enero de 2027, tal y como pactaron ambas partes en el acuerdo marco que firmaron el pasado mes de noviembre.

Así lo han comunicado los tres sindicatos después de reunirse con el Ministerio en el marco de la comisión de seguimiento de dicho acuerdo, en el que se contemplaba un alza global del salario de los más de tres millones de empleados públicos del 11% para el periodo 2025-2028.

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Este 11% de aumento salarial pactado hasta 2028 se distribuía en un alza del 2,5% para 2025; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

En el caso de este año, al incremento salarial fijo del 1,5% ya aplicado ha de añadirse medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%. Como todo apunta que será así, ese 0,5% adicional también se abonará en 2027, a lo largo del primer trimestre, y con efectos retroactivos.

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Desde los sindicatos demandan que la subida salarial del 4,5% acordada para 2027 y garantizada hoy por el Gobierno se apruebe antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Asimismo, fuentes sindicales han informado de que el Departamento que dirige Óscar López está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones, entre ellas el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

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