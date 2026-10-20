Sergen Yalçin se convierte en nuevo seleccionador de Turquía

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La Federación Turca de Fútbol (TFF) anunció este martes a Sergen Yalçin como nuevo seleccionador nacional para los próximos cuatros años, hasta 2030, cuando se dispute el Mundial, en sustitución del destituido Vincenzo Montella.

Yalçin firma por cuatro años como nuevo seleccionador de Turquía para sustituir a Montella, quien fue cesado del cargo hace dos semanas, después de que el combinado nacional perdiera los primeros cuatro partidos de la Liga de las Naciones ante Francia (0-1), Bélgica (3-0) e Italia en dos ocasiones (1-4 y 3-1).

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Ahora, Yalçin, de 53 años, dirigirá a la selección de su país después de haber adquirido experiencia en su paso por el Gaziantepspor (en dos ocasiones), Sivasspor, Kayserispor, Eskisehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor y Besiktas, donde conquistó un doblete en 2020-21 con los títulos de la Superliga Turca y la Copa de Turquía.