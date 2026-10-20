Guardar

El BCIE consolida sus calificaciones en la categoría "AA": Fitch publica una calificación de "AA" con perspectiva positiva

PR Newswire

PUBLICIDAD

TEGUCIGALPA, Honduras, 20 de octubre de 2026

TEGUCIGALPA, Honduras, 20 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Fitch Ratings publicó la calificación crediticia de largo plazo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en "AA" con perspectiva positiva, y la de corto plazo en "F1+". La nueva calificación se sitúa dos escalones por encima del "A+" que la agencia publicó por última vez sobre el Banco en 2019. Con ella, las cuatro calificadoras que evalúan al BCIE lo ubican hoy en la categoría "AA": "AA+/estable" de S&P y JCR, "Aa2/positiva" de Moody's y ahora "AA/positiva" de Fitch.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado oficial de Fitch, la calificación se sustenta en la autosostenibilidad financiera del Banco, reflejada en una solvencia que la agencia considera "excelente", amparada en una sólida generación interna de capital, y una posición de liquidez fortalecida. Según la agencia calificadora, estos resultados responden a una gestión prudencial del balance y a políticas financieras conservadoras, que han robustecido la capacidad del BCIE para sostener sus operaciones y acompañar el crecimiento de sus países miembros.

En el marco de esta fortaleza financiera, Fitch destacó la mejora sustancial en la diversificación de la cartera de préstamos del BCIE. En particular, la participación de las cinco mayores exposiciones se redujo del 75% al 61% desde finales de 2024, impulsada por cuatro Acuerdos de Intercambio de Exposición (EEAs, por sus siglas en inglés) con otros bancos multilaterales de desarrollo, por un monto superior a US$2,100 millones. Asimismo, la agencia resaltó el sólido desempeño crediticio del Banco, reflejado en una cartera que prácticamente no ha registrado mora en más de una década.

PUBLICIDAD

Más allá de estos fundamentos financieros, Fitch destaca el compromiso de los socios con el Banco. La agencia resalta la aprobación del IX Incremento General de Capital, que eleva el capital autorizado de US$7,000 millones a US$10,000 millones, así como las reformas al Convenio Constitutivo que permitirán incorporar a Panamá y República Dominicana como Accionistas Serie "A" y facilitar la potencial adhesión de nuevos socios. Según Fitch, estas medidas respaldarán el crecimiento del balance, fortalecerán la gobernanza y contribuirán a reducir la concentración de la cartera.

La Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, afirmó: "Que Fitch nos califique en "AA", dos escalones por encima de su última calificación pública sobre el Banco, refleja lo que el BCIE ha construido en los últimos tres años y se suma a un "momentum" de avances positivos en nuestras calificaciones sin precedentes en la banca multilateral. Sumar esta calificación forma parte de nuestra estrategia para fortalecer la transparencia institucional, ampliar nuestra base de inversionistas y seguir consolidándonos entre los bancos multilaterales con mejor perfil crediticio a nivel global. Hoy, cuatro opiniones independientes coinciden en la renovada fortaleza financiera y de gobernanza del BCIE, potenciando nuestra capacidad para movilizar más recursos en condiciones cada vez más favorables para el desarrollo sostenible de nuestros países miembros".

PUBLICIDAD

En cuanto a la perspectiva positiva, Fitch espera que el perfil del Banco siga fortaleciéndose a medida que reduzca aún más su concentración, aumente su exposición a prestatarios de mayor calificación y avance en la incorporación de socios altamente calificados. Esta expectativa es consistente con la ruta que el BCIE ya ha trazado mediante su IX Incremento General de Capital.

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/el-bcie-consolida-sus-calificaciones-en-la-categoria-aa-fitch-publica-una-calificacion-de-aa-con-perspectiva-positiva-302914347.html

FUENTE BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA