Asaltan la vivienda de Sergio Rico en las afueras de Sevilla con su familia en su interior

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Un grupo de encapuchados han asaltado la vivienda en la que reside el que fuera guardameta del Sevilla FC Sergio Rico con su esposa y sus dos hijos durante la noche de este lunes mientras todos ellos se encontraban en su interior, según han confirmado fuentes de la investigación.

El suceso tuvo lugar sobre las 22,00 horas en la referida vivienda, situada en la comarca del Aljarafe. Los presuntos autores del episodio llegaron a sustraer diversos objetos de valor. Además, golpearon y amordazaron al jugador y a sus familiares.

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Por el momento, la Guardia Civil investiga lo sucedido, en aras de identificar a los presuntos autores y esclarecer las circunstancias que rodean estos hechos.