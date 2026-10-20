Agencias

Asaltan la vivienda de Sergio Rico en las afueras de Sevilla con su familia en su interior

Imagen RHFJVYDR2NH6TGE7RTOIE4ISBY
Guardar

Un grupo de encapuchados han asaltado la vivienda en la que reside el que fuera guardameta del Sevilla FC Sergio Rico con su esposa y sus dos hijos durante la noche de este lunes mientras todos ellos se encontraban en su interior, según han confirmado fuentes de la investigación.

El suceso tuvo lugar sobre las 22,00 horas en la referida vivienda, situada en la comarca del Aljarafe. Los presuntos autores del episodio llegaron a sustraer diversos objetos de valor. Además, golpearon y amordazaron al jugador y a sus familiares.

PUBLICIDAD

Por el momento, la Guardia Civil investiga lo sucedido, en aras de identificar a los presuntos autores y esclarecer las circunstancias que rodean estos hechos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

París se suma a la extensión de los toques de queda para esta noche en ciertos barrios

Infobae

Feijóo participa este viernes en un acto de precampaña en València junto a Llorca y otros dirigentes del PPCV

Feijóo participa este viernes en un acto de precampaña en València junto a Llorca y otros dirigentes del PPCV

El universo del artista dominicano José Castillo se despliega en París

Infobae

Las autoridades del este de Libia refrendan un pacto marítimo clave con Turquía tras años de desencuentro

Las autoridades del este de Libia refrendan un pacto marítimo clave con Turquía tras años de desencuentro

ONG denuncia que hombres armados obligaron a inmigrantes a arrojarse al mar de noche

Infobae