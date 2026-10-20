Rusia golpea infraestructuras energéticas, industriales y comerciales en Ucrania

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Kiev, 20 oct (EFE).- Los ataques de larga distancia rusos de la pasada noche destruyeron o dañaron múltiples infraestructuras energéticas en múltiples regiones de Ucrania, además de alcanzar instalaciones industriales y de empresas de productos de uso cotidiano en varias zonas del país y una estación de trenes en la región de Zhitómir.

Según la empresa privada del sector de la energía DTEK, tres de sus infraestructuras en la región sureña de Odesa fueron atacadas durante la noche. El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha informado de cortes de luz en parte de la región por estos ataques.

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Otras tres infraestructuras eléctricas han sido alcanzadas en la región de Ternópil del oeste de Ucrania, según su gobernador, Tarás Pastuj.

Por lo que respecta a los daños a empresas e instalaciones industriales, una fábrica ha sido alcanzada en la región de Kiev. Tres personas han muerto en este ataque.

En la ciudad de Dnipró, en el centro-este de Ucrania, han sufrido daños infraestructuras de almacenamiento.

En la región de Jmelinitski (centro-oeste) la empresa de productos de limpieza para el hogar 2K ha informado de “daños masivos” en sus instalaciones de producción y en sus oficinas al ser atacadas éstas por las fuerzas rusas.

El parte de objetivos alcanzados publicado por el Ministerio de Defensa ruso no informa del ataque a esta empresa y da cuenta de otro bombardeo en Jmelnitski que alcanzó un “centro logístico” utilizado por el Ejército ucraniano.

En la ciudad de Kovel de la región de Volinia del noroeste de Ucrania fueron atacadas una empresa de camiones y almacenes de la empresa de productos de bricolaje Epicentro, una de las cadenas comerciales que más han sufrido los ataques rusos en Ucrania en las últimas semanas.

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El parte oficial ruso menciona como objetivo golpeado una empresa de Kovel de transportes que trabaja con el Ejército ucraniano.

El Ministerio de Defensa ruso también da cuenta de cuatro barcos atacados en los puertos de la región de Odesa que transportaban supuestamente material para el Ejército ucraniano. EFE