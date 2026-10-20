Agencias

Lecornu destaca que toques de queda contribuyeron a "una calma" y adelanta que serán nuevamente impuestos

Imagen 43ZGNUUODZBALMV24O4ENG5PIQ
Guardar

El primer ministro de Francia, Sebastian Lecornu, ha destacado este martes que los toques de queda "localizados" han contribuido a "una calma" durante la última noche y ha adelantado que en las próximas horas se establecerán de nuevo estas medidas "allí donde la situación lo requiera" de cara a la próxima noche.

"Los toques de queda focalizados han contribuido a la calma de esta noche", ha dicho Lecornu, quien ha dado las gracias a las fuerzas de seguridad "que han velado por su cumplimiento" y a los prefectos "por su movilización", según un mensaje publicado a través de redes sociales.

PUBLICIDAD

"Esta noche se establecerán nuevos toques de queda allí donde la situación lo requiera", ha destacado el primer ministro francés, que ha reseñado que "estas decisiones serán tomadas sobre el terreno por los prefectos, en coordinación con los alcaldes".

La oficina de Lecornu anunció el lunes la imposición de toques de queda nocturnos en varias ciudades del país, incluidas zonas por París, Niza y Lille, para evitar que se repita la ola de protestas, disturbios y enorme tensión social que terminó de dispararse el pasado fin de semana.

PUBLICIDAD

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1126856/1/lecornu-destaca-toques-queda-contribuyeron-calma-adelanta-habra-mas

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Apple celebrará un nuevo evento de presentación sobre sus ordenadores portátiles MacBook Pro el próximo 28 de octubre

Apple celebrará un nuevo evento de presentación sobre sus ordenadores portátiles MacBook Pro el próximo 28 de octubre

EEUU veta la IA china DeepSeek en agencias gubernamentales

EEUU veta la IA china DeepSeek en agencias gubernamentales

Principal sindicato de Francia reclama subida salarial de 100 euros para calmar protestas

Infobae

La dana Adam deja hasta 13 carreteras cortadas en Alicante, Valencia, Córdoba y Sevilla

La dana Adam deja hasta 13 carreteras cortadas en Alicante, Valencia, Córdoba y Sevilla

Macron logra compromisos del Golfo para 200.000 toneladas mensuales de diésel para Francia

Infobae