Andalucía desactiva el Plan ante el Riesgo de Inundaciones tras rozar las 700 incidencias al no tener avisos activos

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El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha desactivado en la mañana de este martes, 20 de octubre, la situación operativa 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones, activada en toda la comunidad desde el 17 de octubre ante los avisos por lluvias y tormentas que alcanzaron en algunas provincias el nivel naranja.

Así lo ha anunciado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en las que detalla que se ha desactivado el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía tras registrar 695 incidencias en el mencionado periodo.

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En concreto, la provincia de Almería ha sido la que más emergencias ha atendido ante las fuertes lluvias y tormentas, con 180, seguida de Cádiz, con 156; Málaga, con 154; Sevilla, con 84; Granada, con 62; Córdoba, con 42; Jaén, con doce y Huelva, con cinco.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha desactivado todos los avisos a las 22,00 horas del pasado lunes, 20 de octubre, cuando aún permanecían hasta siete provincias con alertas amarillas por lluvias que acarreaban una acumulación de entre quince y 20 litros por metro cuadrado.

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La entidad dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía ha precisado que las principales incidencias están relacionadas con anegaciones e inundaciones, dentro de las cuales hasta 451 se relacionan a incidencias con riesgos naturales, 74 con anomalías en servicios básicos, 46 con rescates y salvamentos y 43 con incidencias de tráfico.

En relación, tres carreteras permanecieron cortadas al tráfico en ambos sentidos, en concreto, la CO-4103, entre los kilómetros 0 y 13, entre Bujalance y Villa del Río; la CO-4207, entre los kilómetros 0 y 9,1, entre Montilla y Montalbán de Córdoba, incluido el puente de La Zarza, entre los kilómetros 5 y 6; y la SE 6300, entre los kilómetros 0 y 6, en Lebrija (Sevilla).

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En contexto, la Aemet activó el aviso naranja por fuertes lluvias en Almería, Cádiz y Málaga en la jornada del domingo 18, mientras que en el resto de provincias a excepción de la onubense se indicó el aviso amarillo por lluvias y tormentas. Actualmente, los avisos en las ocho provincias andaluzas han cesado.