Josie, rotundo con el estilo de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía: "Están muy verdes"

20/10/2026 Josie EUROPA SOCIEDAD ESPAÑA

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Los Premios Academia del Perfume han celebrado por todo lo alto su XX aniversario con un exclusivo evento en el Teatro Real de Madrid al que han asistido, entre otros, Antonio Banderas, los duques de Huéscar Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo, Carmen Lomana, Natalia Verbeke, o Topacio Fresh. También Josie, que sin pelos en la lengua ya que es uno de los estilistas más populares y mediáticos de nuestro país, y tiene una trayectoria de 20 años en el mundo de la moda que le avala, ha revelado qué opina del estilo de la Princesa Leonor y la infanta Sofía en sus apariciones públicas.

"Pues mira, hay que dejarlas, están en una fase de experimentación. Yo creo que, bueno, déjalas volar a ver a qué derroteros nos llevan. Pero bueno, están muy verdes en todo ese mundo. Ten en cuenta que al final, cuando me preguntas por los looks y todo esto, es que subir una escalera y ellas están en los primeros peldaños. No te digo en el número uno, pero vamos, no han llegado ni a la mitad, son unas niñas" ha expresado rotundo cuando la prensa le ha preguntado por las hijas de la Reina Letizia, dejando claro que por el momento nos queda mucho para ver la versión defitiniva en lo que a looks se refiere de la heredera al trono y su hermana.

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El consejo que les daría como experto en moda, "que investiguen muchísimo". "Si tienen que tender al horterísimo que lo hagan ya, porque luego será demasiado tarde. Yo creo que es importante investigarse a uno mismo. Sobre todo que intenten conocerse. Y la soledad. Para vestir muy bien, para perfumarte, para plantearte tu existencia y tu mundo y tu relación con todo esto, creo que tienes que pasar muchos momentos en soledad" ha sentenciado.

Josie también se ha pronunciado por las declaraciones de Alejandra Rubio asegurando que tanto a Belén Esteban como a otros les molesta que la gente joven trabaje en televisión. "No es que no lo comparta... Pero la televisión la gente se cree que es muy fácil de hacer. Y ¿sabes qué pasa? Que eso lleva un tiempo. Entonces, yo entiendo lo que dice, pero ella también tiene que comprender que la edad, muchas veces en la televisión y en todo, se considera un grado. Porque tú das lo mejor de ti porque lo sabes dar. Entonces, yo lo que le aconsejo es que siga ahí, si es que le gusta" ha reaccionado el estilista, confesando que en su caso no se siente especialmente atraído por la hija de Terelu Campos ya que "me gusta mucho más otra gente, gente interesantísima".

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