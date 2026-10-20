Rusia descarta concesiones políticas antes de la llegada del emisario de la Casa Blanca

Guardar

Moscú, 20 oct (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó este martes que Moscú estudiará la propuesta de Estados Unidos que llevará su emisario, Steve Witkoff, pero no hará concesiones políticas.

"Veremos qué ofrecen (Estados Unidos). Si ofrecen algo que nos beneficie (en los ámbitos) económico y financiero, ¿por qué no? Pero esto debe hacerse sin concesiones políticas por nuestra parte y sin esperar favores políticos que nos beneficien en todos los asuntos internacionales", dijo el ministro ruso en una reunión con futuros diplomáticos.

PUBLICIDAD

Lavrov, citado por las agencias rusas, dijo que Rusia puede confiar únicamente en sí misma.

A la vez, aseguró que Moscú está listo para restablecer las relaciones con "quienes estén dispuestos a hacer lo mismo de forma honesta".

Con todo, Lavrov señaló que Rusia no espera ningún milagro de Estados Unidos, que siguen siendo "en el mejor de los casos, competidores" del país eslavo.

Se espera que Witkoff, quien se reunió este martes en Oslo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegue mañana a Rusia para mantener reuniones con autoridades de este país en un intento de relanzar las negociaciones sobre Ucrania. EFE