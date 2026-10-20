Rubio pide "madurar" en política exterior tras críticas a una cumbre entre Trump, Putin y Xi

23/07/2026 23 July 2026, Philippines, Manila: US Secretary of State Marco Rubio meets with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov on the sidelines of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Foreign Ministers' Meetings in Manila. Photo: Russian Foreign Ministry's Offic/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Russian Foreign Ministry's Offic / DPA

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha pedido "madurar" en cuestiones de política exterior, tras las críticas a Washington por una posible cumbre tripartita con el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, el mes de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, que acoge la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

"Hay que madurar un poco en lo que respecta a la política exterior. Sinceramente, no creo que sea algo fuera de lo normal que los líderes de las tres potencias nucleares más poderosas de la Tierra se comuniquen entre sí. Creo que tiene todo el sentido del mundo", ha asegurado en declaraciones a la prensa desde India, donde se encuentra de viaje oficial.

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Rubio ha afirmado así que las potencias pueden tener "fuertes desacuerdos" sobre ciertos asuntos por lo que "hablar con alguien no es una concesión", algo que ha señalado que defiende el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Eso es absurdo. Por ejemplo, ¿cómo vas a alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania si no hablas con ellos? Tienes que hablar con ellos, ¿verdad?", ha sostenido, subrayando que ser capaz de tener interlocución con la otra parte "es la base de la diplomacia y las negociaciones".

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A su juicio, que Estados Unidos, Rusia y China mantengan una conversación al más alto nivel sobre cuestiones como el control de armamentos "sería algo muy positivo para el mundo", por lo que ha incidido en que es algo que "el mundo debería acoger con entusiasmo". "Es importante que los líderes de los países con los arsenales nucleares más poderosos del mundo, al menos, se comuniquen entre sí", ha expuesto.

Este lunes las autoridades ucranianas advirtieron de que una reunión entre los presidentes de Rusia, Estados Unidos y China durante la cumbre de la APEC solo servirá para "alentar" a Moscú a continuar la guerra.

En este sentido, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, advirtió de que "invitar a Putin a una reunión de ese tipo alimentaría su apetito de autoengrandecimiento y le daría un estatus que no merece", ante la opción de que se celebre dicho encuentro tripartito dentro de un mes en Shenzhen.

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