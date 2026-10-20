Los menores huérfanos por violencia de género pasarán de recibir 11.600 euros al año a más de 34.000, según Sánchez

Los menores huérfanos como consecuencia de la violencia de género pasarán de recibir 11.600 euros al año a más de 34.000, según ha precisado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haciendo referencia a una de las medidas incluidas en el Real Decreto-Ley aprobado este martes en Consejo de Ministros.
"Aumentamos la protección social para los menores huérfanos por violencia de género y van a pasar de recibir unos 11.600 euros al año a más de 34.000 euros al año, es decir, casi el triple", ha subrayado Sánchez en un vídeo publicado en la red social 'X'.
PUBLICIDAD
Además, en el vídeo destaca que "por primera vez, las bajas por menopausia o por violencia de género tendrán una protección propia" pudiendo acceder a una prestación por incapacidad temporal.
Asimismo, remarca que "cuando un niño o niña enferme de cáncer o de enfermedades graves, sus dos progenitores podrán acceder a una ayuda para estar con él o con ella y no solo uno como hasta ahora" para que "en los momentos más difíciles" los cuidados no recaigan "en una sola persona".
PUBLICIDAD
Al mismo tiempo, Sánchez pone de relieve que "las parejas con hijos e hijas que acrediten al menos dos años de convivencia, aunque no tengan formalizada su unión, podrán acceder a la pensión debido de edad" y que "quienes la vieron denegada cumpliendo este requisito, también podrán solicitarla ahora".
También subraya que "la pensión mínima para las víctimas del terrorismo subirá desde los 25.000 euros a más de 34.000 euros al año, por tanto, un 36% más".
"Por tanto, seguimos gobernando para la gente. Un país se mide por cómo cuida a los suyos cuando precisamente más lo necesitan. Hoy damos un paso más para que nadie tenga que afrontar sólo los momentos más difíciles. Así se construye un país más justo, con derechos y con futuro", zanja.
PUBLICIDAD