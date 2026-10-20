Los técnicos superiores sanitarios exigen el reconocimiento retributivo del Grupo B y amenazan con una huelga

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Las Comisiones por el Grado de los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) han exigido al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública y a los sindicatos que el decreto de subida salarial de los empleados públicos recoja el reconocimiento retributivo efectivo de estos profesionales como Grupo B, bajo la amenaza de convocar una huelga indefinida la próxima primavera.

El colectivo ha denunciado la "omisión" de su reclamación en la agenda de negociaciones, en la que sí figuran la aplicación de la subida salarial del 4,5 por ciento para 2027, la actualización de indemnizaciones por residencia o las mejoras en el régimen de clases pasivas.

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La plataforma recuerda que el reconocimiento del Grupo B para las titulaciones de técnico superior está recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) desde 2007, así como en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI suscrito en 2022 por el Gobierno, CCOO y UGT, cuyo compromiso de aplicación en 2023 "sigue sin cumplirse".

Según denuncian las Comisiones por el Grado TSS, esta falta de clasificación profesional supone un "perjuicio de 18 años" en las nóminas del personal sanitario afectado, repercutiendo tanto en los ingresos mensuales como en la base de cotización de cara a la jubilación.

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"Esperamos que estén a la altura y al finalizar la reunión anuncien que cobraremos nuestro sueldo como Grupo B a partir de 1 d enero de 2027. Las Comisiones por el Grado de los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) han exigido al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública y a los sindicatos que el decreto de subida salarial de los empleados públicos recoja el reconocimiento retributivo efectivo de estos profesionales como Grupo B, bajo la amenaza de convocar una huelga indefinida la próxima primavera", concluye el comunicado.