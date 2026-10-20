Ministro de Defensa anuncia cambios en la seguridad del presidente de Paraguay

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Asunción, 20 oct (EFE).- El ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, anunció este martes que el coronel José Dayub asumió la dirección del Regimiento Escolta Presidencial (REP), un hecho que aseguró hace parte de los "cambios normales" y que se conoce semanas después de que la Presidencia desmintiera rumores sobre supuesto robo ocurrido en la residencia asignada al gobernante Santiago Peña.

González declaró a la radio ABC Cardinal que Dayub reemplaza al también coronel Julio Sosa Flor, quien lideró la escolta presidencial desde octubre de 2025.

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El titular de Defensa explicó que el relevo "no guarda relación" con supuestos fallos en la seguridad en la residencia presidencial -conocida como Mburuvicha Róga ('la casa del líder', en idioma guaraní)-, aunque reconoció que se investigó en su momento una "supuesta vulneración" en esa dependencia.

Según el ministro, "ese episodio no revistió la gravedad que se pensó al principio".

El pasado 22 de septiembre, la Presidencia paraguaya tachó de "falsas" las informaciones difundidas sobre un supuesto robo en Mburuvicha Róga y aclaró que no corresponden "a ningún hecho ocurrido" en ese lugar.

En todo caso, informó que las medidas y protocolos de seguridad en la residencia presidencial son sometidos a "revisiones y actualizaciones permanentes".

Días antes, el diario ABC Color difundió versiones sobre una "supuesta desaparición de dinero" en Mburuvicha Róga y que se estaría indagando "la forzadura de cerraduras en la habitación" de Peña.

Estas informaciones se conocieron después de que ABC publicara en septiembre de 2025 la denuncia de Luz Candado, una exempleada de la residencia presidencial, quien dijo haber sido despedida después de que Peña se quejara en julio de ese año por la presunta pérdida de dinero de su vestidor.

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La mujer mencionó entonces la supuesta existencia de sobres con dinero en la residencia presidencial. EFE