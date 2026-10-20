Meta anuncia que ha cumplido con las instrucciones del TSE para garantizar la integridad de las elecciones

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El gigante estadounidense Meta Platforms, matriz de Facebook, Instagram, Whatsapp o Threads, ha anunciado este martes que ha cumplido con todas las instrucciones que le ha dado el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil tras una denuncia de la campaña del presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre una presunta manipulación en sus publicaciones para favorecer a su gran rival, el senador ultraderechista Flávio Bolsonario.

"Hemos finalizado la implementación de las medidas para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Superior Electoral (TSE)", ha anunciado la plataforma antes de matizar que "las restricciones no afectan a las publicaciones orgánicas", es decir, las gratuitas, que dependen exclusivamente de un algoritmo de popularidad.

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Hace cuatro días, Meta anunció el desarrollo de un nuevo sistema concebido específicamente para estas elecciones dada la dificultad de identificar correctamente todos los posts susceptibles de ser propaganda pagada (los llamados anuncios SIEP), y su deshabilitación "impediría toda la publicidad electoral de los candidatos restantes, así como los anuncios legítimos sobre temas sociales no relacionados con las campañas".

Meta entiende que el "fallo se refiere únicamente a la publicidad y no afecta las publicaciones orgánicas ni los debates sobre elecciones, política y temas sociales en nuestras aplicaciones"; enfoque sobre el que ha basado el nuevo sistema "y el que mejor protege la libertad de expresión política". "Continuaremos con este enfoque a menos que la TSE nos indique lo contrario", concluye Meta.

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