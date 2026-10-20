Mediadores presentan propuesta a EE.UU. e Irán para volver a negociar, según medio catarí

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El Cairo, 20 oct (EFE).- Los equipos mediadores de Catar y Pakistán han presentado una "propuesta intermedia" a Estados Unidos e Irán para reducir la escalada y regresar a la mesa de negociaciones después del fracaso del alto el fuego del pasado junio, informó este martes el medio catarí Al Araby al Jadeed.

Según fuentes familiarizadas con la mediación citadas bajo condición de anonimato por el portal, la propuesta satisface las demandas de ambas partes y fue presentada este mismo martes a las autoridades iraníes por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, que visitó hoy Teherán en un intento de relanzar las estancadas negociaciones.

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"Cuenta con la aprobación estadounidense y también ha recibido una respuesta positiva y aprobación previa por parte de Irán", de acuerdo con uno de los informantes.

Asimismo, indicaron que la propuesta incluye una "respuesta parcial" a las demandas iraníes de que se devuelvan los fondos congelados en bancos de Catar valorados en 6.000 millones de dólares, así como puntos relacionados con el programa nuclear de Irán.

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El medio catarí informó ayer que, según fuentes familiarizadas con las conversaciones, se espera un avance en los esfuerzos de mediación esta semana para detener la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que derivó en el cierre del estrecho de Ormuz y en ataques de represalia contra aliados árabes de Washington en el golfo Pérsico.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, dijo hoy desde Doha que espera que los esfuerzos de mediación junto a Islamabad "con suerte, conduzca a un acuerdo", aunque lamentó que "la situación sobre el terreno es cada vez más difícil".

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Irán propuso en septiembre el denominado plan de siete días para reabrir Ormuz, que exige el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones al petróleo iraní, el cese de la guerra en todos los frentes y la liberación de los fondos de Teherán congelados en el extranjero, entre otras medidas, para acceder a reabrir el paso marítimo.

Washington rechazó la propuesta y presentó una contrapropuesta que, según han afirmado las autoridades iraníes en las últimas semanas, continúan evaluando. EFE