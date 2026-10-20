Mueren ocho pescadores en bombardeos saudíes en costa occidental del Yemen, según hutíes

Guardar

Saná, 20 oct (EFE).- Al menos ocho pescadores murieron este martes en bombardeos saudíes contra dos embarcaciones de pesca frente a la costa de Al Kadaha, en el suroeste del Yemen, después de que la coalición militar liderada por Riad afirmara haber destruido varios barcos de contrabando en el mar Rojo, informaron los rebeldes hutíes.

La agencia de noticias Saba, controlada por los insurgentes, dijo que los aviones de combate de Arabia Saudí -que lidera una coalición militar que interviene en el Yemen desde 2015 en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido- atacaron dos barcos pesqueros en el distrito de Dhubab.

PUBLICIDAD

Según el medio, los cazas efectuaron un segundo ataque contra los supervivientes del primer bombardeo mientras trataban de escapar en otra embarcación, lo que resultó en la muerte de toda la tripulación.

Esto tiene lugar después de que, anoche, el portavoz de la coalición militar, Turki al Maliki, difundiera en su cuenta de X un vídeo con imágenes de ataques desde el aire contra embarcaciones tradicionales que se usan normalmente por los habitantes de los países del sur del mar Rojo para el transporte de mercancías.

PUBLICIDAD

Además, Al Maliki advirtió "sobre la explotación por parte de la milicia terrorista hutí de embarcaciones marinas tradicionales (...) en operaciones de contrabando de armas, misiles y equipo militar a través del mar", algo que consideró "una amenaza para la seguridad del Yemen".

En este sentido, instó a "los propietarios de embarcaciones marinas a no colaborar con la milicia terrorista hutí en operaciones de contrabando de armas, misiles y equipo militar a través del mar hacia las costas yemeníes, a fin de preservar sus vidas, su seguridad y sus propiedades".

PUBLICIDAD

Los bombardeos saudíes en el Yemen, respondidos con ataques hutíes con misiles y drones contra instalaciones civiles y energéticas de Arabia Saudí, se han intensificado en las últimas semanas en apoyo a la ofensiva de las fuerzas leales al Gobierno yemení para recuperar las áreas controladas por los insurgentes. EFE